El PSV blinda a su promesa más culé: "Mi sueño es jugar en el Barça y ganar la Champions"

En verano de 2025 el nombre de Noah Fernández se convertía en foco de atención en ese mercado cada vez más importante de jóvenes promesas del mundo del fútbol que despuntan en sus selecciones y son capaces de llamar a las puertas de los clubes especializados en dar oportunidades a sus grandes valores. Con solo 17 años, Noah la rompía con Bélgica y ya deslumbraba entre los equipos inferiores del PSV.

Noah estaba que se salía. Marcaba golazos de falta espectaculares con su zurda prodigiosa y, pese a sus escasos 170 centímetros, dejaba constancia que era un futbolista con capacidad para marcar diferencias en los metros finales. No es de extrañar que los grandes clubes depositaran sus ojos en él y llegaran las primeras entrevistas para conocer los gustos y deseos de futuro del propio Noah.

"Soy aficionado del Barcelona desde niño, por su fútbol. Mi sueño es jugar allí algún día y ganar la Champions League. También el Mundial con Bélgica", aseguraba Noah Fernández en declaraciones a la revista belga Niewsbald. En cuestión de semanas, Noah pasaba a figurar entre las listas de jóvenes promesas mundiales.

El Barça fue uno de los equipos que se interesó por Noah e incluso aprovechó las competiciones que disputó con la selección belga juvenil para emitir algunos informes personalizados. Todos finalizaban recomendando seguir la evolución del centrocampista en su más que probable salto al primer equipo.

Los rumores de mercado también dieron el último empujón a la dirección deportiva del PSV para que no se quedara cruzada de brazos y activara los resortes para bloquear cualquier tentación de Noah. Muy pronto el centrocampista entró en dinámica del primer equipo e incluso llegó a debutar tanto en competición doméstica como en la Champions.

En las últimas horas ha trascendido el acuerdo entre el PSV y Noah Fernández para ampliar el contrato hasta 2030. Además del lógico incremento salarial, el jugador que acaba de cumplir los 18 años pasa a tener ficha de la primera plantilla del club neerlandés.

Noah seguirá creciendo y, si se cumplen los pronósticos, seguirá llamando la atención de los mejores clubes europeos. Públicamente ya ha advertido que su sueño es firmar por el Barça pero, si quieren más detalles sobre su fuente de inspiración futbolística, ahí va su gran referente: "Quiero entretener a la gente, como Ronaldinho, mi gran ídolo. Disfrutaba mucho de su regate y su alegría de jugar".