El PSV aprieta para retener a Perisic y que se olvide el Barça

Ivan Perisic se ha ofrecido al Barça como complemento de plantilla. Sus buenas actuaciones en Holanda y su buena relación con Hansi Flick, dónde coincidieron en una etapa exitosa en el Bayern, le hacen albergar esperanzas de tener opciones de ir al club blaugrana. Está dispuesto a jugar un rol secundario, pero por ahora el Barça no lo tiene nada claro porque cumpliría 37 años en febrero. El PSV, club en el que ha rendido de forma excepcional, está apretando a quedárselo y que olvide al Barça y le ha ofrecido dos años de contrato para renovarle ampliando por una temporada su primera propuesta. El croata la está estudiando.

Perisic ha sido pieza fundamental para la consecución del título de Liga por parte del PSV y parece que está viviendo una segunda juventud. En la liga anotó 9 goles y fue un jugador diferencial demostrando que físicamente está totalmente recuperado. Acaba contrato y varios clubs se han interesado en él, pero el diario 'Bild' reveló que su gran ilusión es reencontrarse con Flick y poder poner un broche de oro a su carrera en un último año como blaugrana.

El internacional croata ya se ofreció el verano pasado y se habló internamente en el Barça, aunque no había margen salarial y su temporada no había sido del todo buena. Este curso es diferente porque ha vuelto a tener un buen tono físico y tiene un carácter claramente competitivo. Flick siempre habla muy bien de él y tiene claro que piezas experimentadas y que sumen dentro del vestuario siempre serían buenas. Eso sí, para que el Barça contemplara esta situación, alguien debería salir en el centro del campo. Y por ahora no se ha dado el caso.

Perisic sabe la situación y por ello está comenzando a estudiar la buena oferta del PSV ya que no puede esperar eternamente. El croata también recibió en las últimas semanas una oferta del Olympique de Marsella, pero sus demandas económicas hicieron descarrilar la operación por lo que esta vía está, por ahora, descartada. El PSV sí ha presentado una buena propuesta económica y el hecho de poder alargar su carrera otro año más podría seducirle. Pero no firmará nada hasta conocer la decisión final del Barça.

El croata quiere mantenerse en competición a alto nivel para seguir con su selección nacional y poder ir al Mundial. En el Barça tiene claro que no jugaría asiduamente, pero con la cantidad de partidos del calendario, sí podría tener sus oportunidades.