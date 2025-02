¿Por qué el PSG vuelve a dar miedo y el Barça debería estar preocupado? Opinan los especialistas

El Barça tiene en el sorteo de este viernes un 50% de opciones de encontrarse al PSG, uno de los equipos más en forma de Europa, en los octavos de final de la Champions.

El conjunto de Luis Enrique ha ganado 11 de sus 12 partidos en 2025, suma 18 goles en sus últimos cuatro encuentros en Champions y en Francia apuntan que no ha habido un PSG "más equipo" en los últimos años.

Es un PSG muy distinto al que estuvo en el alambre en la primera fase, pero ¿tiene el Barça motivos para realmente tenerle miedo? Hablamos con Bruno Alemany, director de Play Fútbol (programa de fútbol internacional de la SER) y Andrés Onrubia, corresponsal de AS y SER en parís.

¿Por qué estamos viendo al mejor Dembélé de su carrera?

B. A.: Se juntan varios factores. Dembélé tiene libertad posicional. Ya no tiene ningún problema en ser el delantero que pide la pelota para marcar las diferencias (antes se quedaba en un segundo plano, con Mbappé en el equipo). Los centrocampistas y laterales del PSG se encuentran en un gran momento también y están siendo capaces de abastecerle permanentemente, de dejarle en situación de ventaja. Y además pasa por un momento de confianza muy importante. Porque si algo no había sido Ousmane es fiable de cara a puerta. Y ahora lo está siendo. Su reto debería ser que durase este nivel de eficacia.

A. O.: Más allá del cambio de posición, el cambio más importante, lo dijo él mismo, es el hecho de jugar más cerca del área porque que le permite hacer menos esfuerzos. Pienso que es consecuencia del colectivo: el PSG ataca muy bien, le deja en situaciones muy favorables y la confianza le está permitiendo ser más decisivo, pero influye el estado del equipo. Y, luego, claro, su cambio de actitud después de la expulsión ante el Bayern ha sido notable y sus números son incontestables.

¿Es Vitinha el mejor mediocampista del mundo junto a Pedri?

B. A.: Gravenberch y Mac Allister están también a un gran nivel pero sí Vitinha y Pedri seguramente están siendo los más consistentes. Siendo jugadores distintos, Vitinha se ha adaptado totalmente a la posición de mediocentro, siempre es el centrocampista que ayuda más a los centrales, siempre saca el balón jugado desde atrás. Pedri hace un poco de todo, pero Vitinha tiene más rigor posicional. Pero sí: son dos jugadores con una presencia y una capacidad para mover a sus equipos espectacular. Además Vitinha está marcando goles últimamente.

A. O.: Bueno, yo creo que Joao Neves está incluso mejor que Vitinha. Para mí Vitinha es de los mejores mediocentros del mundo pero por importancia y por volumen de juego yo diría que Joao Neves es incluso más importante que Vitinha en el sistema del PSG.

¿Qué papel crees que tendrá Kvaratskhelia en una hipotética eliminatoria?

B. A.: Yo creo que sería titular en banda izquierda, con lo cual se mediría a Jules Koundé. Ahí tendría un hueso duro de roer porque no es fácil de superar al francés. Kvaratskhelia es un futbolista que activa muy bien los ataques cuando recibe ya sea con más o menos ventaja, lo que hace es darle muchísimo dinamismo a las acciones, muchas veces para ser decisivo ya sea con asistencias o goles. Pero es que es tan rápido y técnicamente tiene tantos recursos que es muy complicado de parar. Lo más importante que le puede ofrecer es meter a la jugada una quinta marcha. La diferencia con Dembélé y Barcola es que estos también lo hacen pero no permanentemente como el georgiano.

A. O.: Creo que todavía está en fase de adaptación y hay que ver si realmente es titular sería titular en un Barça-PSG. Pero bueno, aporta esa calidad, ese temple y esa conducción con el balón pegado al pie que siempre atrae marcas.

¿En qué ha cambiado más el PSG respecto al que eliminó al Barça la temporada pasada?

B. A.: Creo que ha cambiado bastante el mediocampo. Me convence mucho más este: está teniendo mucho más jerarquía el Vitinho-João Neves-Fabian por varios motivos. Porque han encajado bien, porque Fabian está en un momento de confianza superior, porque Vitinha se ha creído ya absolutamente su presencia en la élite, y luego es un equipo más fluido a nivel posicional. Antes era un equipo más rígido, de mantener las posiciones, y ahora es un equipo que de manera fluida se intercambia más la posición. Hay mucho más movimiento, son ataques más fluidos. Lo ha explicado mucas veces Luis Enrique: quería desordenar a los rivales a través de ese movimiento, pero es un movimiento pensado y estratégico; no es moverse por moverse. Y esto hace al PSG más imprevisible que la temporada pasada, pero no hay que decir mentiras: hay que decir que tiene mucho menos pegada sin Mbappé.

A. O.: Creo que ha cambiado en que presiona mucho mejor. No sé si tiene que ver con que Mbappé no esté porque todos corren al unísono y luego con balón es un equipo muy dominante. Es un equipo que ya se ha adaptado definitivamente a la filosofía de Luis Enrique y para mí es mucho mejor a nivel colectivo que el año pasado.

¿Cuáles son los puntos débiles del PSG?

B. A.: En defensa no me parece un equipo superfiable. Es un equipo que puede cometer errores en salida de balón, pero más por errores individuales; por no ser los futbolistas con mejor pie y pienso sobre todo en Donnarumma. Marquinhos y Pacho tampoco me parecen los mejores del mundo en eso. Y sí que es verdad que los laterales les ofrecen muchas soluciones. Pero sobre todo Donnarumma es muy poco ficbale con los pies. Es un portero irregular.

A. O.: Me parece que la defensa deja muchos espacios porque atacan continuamente y le pillan la espalda a los laterales constantemente: es un equipo que se parte fácilmente. En las segundas jugadas también es algo endeble y en juego aéreo deja bastante que desear. ¿Y puntos fuertes? Muchos jugadores que pueden marcar diferencias, un equipo que te somete y te asfixia en la presión y con mucho diversidad para llegar al gol. Esa riqueza táctica exuberante llama mucho la atención. Y eso incluye un Dembélé que está en su mejor momento.

¿De qué jugadores aún no hemos hablado pero crees que pueden ser los tapados?

B. A.: Los laterales: Achraf y Nuno Mendes. Son jugadores que aportan soluciones en la salida desde atrás y son muy peligrosos cuando se plantan en el último tercio de campo.

A. O.: Achraf, que es un jugador clave en este PSG.Clave por su aplomo físico y porque se ha convertido en un todocampista: ya no es lateral. Se mete por dentro, te hace casi de mediocentro por momentos y asiste bastante. Está a un gran nivel: es un jugador capital que ataca muy bien los espacios.