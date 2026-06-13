El PSG vendrá a por Ferran Torres si sale Barcola

El mercado de fichajes estival ha arrancado con una actividad frenética en los despachos de las grandes potencias europeas, dibujando un complejo efecto dominó que vuelve a cruzar los caminos del FC Barcelona y el Paris Saint-Germain. En las oficinas del Camp Nou se trabaja sin descanso con un objetivo prioritario: la incorporación de un gran delantero centro para completar la línea ofensiva tras la marcha de Lewandowski.

En esta carrera, el argentino Julián Álvarez se mantiene como el candidato número uno de la dirección deportiva blaugrana. Sin embargo, mientras el club catalán enfoca sus recursos en apuntalar dicha parcela, desde París han lanzado una ofensiva silenciosa hacia un futbolista que Hansi Flick considera completamente innegociable en su nuevo proyecto.

La estrategia de contingencia del PSG

Según ha desvelado el periodista Luca Bendoni, de Sky Sports, la dirección deportiva del PSG ha incluido formalmente a Ferran Torres en su lista de objetivos prioritarios para la presente ventana de transferencias. El movimiento del club francés no es casual y responde a una estrategia de contingencia ante los acontecimientos que se están desarrollando en su propia plantilla. La incorporación del atacante valenciano solo se activaría en caso de concretarse la salida de Bradley Barcola este mismo verano.

Ferran Torres durante un entreno en la Ciutat Esportiva / FC BARCELONA/Marc Graupera

La situación en la capital francesa es de una tensa calma. Con la segunda Champions League consecutiva recién metida en el bolsillo, el Paris Saint-Germain ha reactivado desde hace dos semanas las negociaciones para resolver sus carpetas más urgentes, siendo el futuro de Barcola una de las más calientes. A pesar de que al extremo francés le restan todavía dos años de contrato, su continuidad en el Parque de los Príncipes de cara a la próxima temporada está lejos de estar garantizada. La cúpula parisina inició los contactos para avanzar en su prolongación hace ya varios meses, pero las conversaciones se encuentran completamente encalladas.

Cumbre por Barcola y cambio de postura en París

Moussa Sissoko, representante del exjugador del Lyon y también de Ousmane Dembélé, mantuvo un encuentro la semana pasada con el asesor deportivo Luis Campos para evaluar el escenario. En el seno del club, tanto el presidente Nasser al-Khelaïfi como el propio Campos y el técnico Luis Enrique mantienen en privado un discurso de absoluto respaldo hacia el futbolista, llegando a comprender en ciertas ocasiones la frustración del joven extremo de 23 años, según cuenta L'Équipe.

Sin embargo, ante unas negociaciones que se están prolongando en exceso, el PSG ha cambiado de postura y ya no se muestra cerrado a una posible venta, lo que ha obligado a rastrear el mercado internacional en busca de sustitutos de plenas garantías.

Bradley Barcola, del PSG, ante Gabriel Magalhaes, del Arsenal, en la final de la Champions League 2026 en Budapest / Tibor Illyes / EFE

Un intocable para el proyecto de Hansi Flick

Es ahí donde emerge la figura de Ferran Torres, aunque su salida de la Ciudad Condal se antoja sumamente complicada ya que la prioridad absoluta del de Foios pasa por continuar muchos años más en el Spotify Camp Nou.

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Los planes del futbolista son claros. De hecho, tanto el jugador como su entorno esperan que se produzcan contactos formales con la directiva antes de arrancar la temporada para abordar una renovación que amplíe un vínculo que actualmente expira el 30 de junio de 2027. Esta declaración de intenciones choca de frente con los deseos de París y respalda la postura de un Hansi Flick que lo considera una pieza clave para su estructura táctica.