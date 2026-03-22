El PSG presume de Dro

El PSG está sacando pecho por el fichaje de Dro, el canterano del Barça al que contrató en este mercado de invierno. El club parisino pagó finalmente 8 millones de euros por un futbolista de 18 años, que cada gesto que hace es magnificado en París como el de una gran estrella.

El último fue su gol anotado frente al Niza. El PSG no ha tardado en reaccionar y a través de sus redes sociales ha presumido de un tanto que significa el 100 oficial de los de Luis Enrique en la presente temporada.

Dro fue suplente y entró en la recta final por Nuno Mendes. El gallego marcó su primer gol con el PSG después de una asistencia de Dembélé. Un tanto que no tenía ya repercusión al significar el 0-4 ante el Niza. De todos modos, el PSG ha querido lucirlo para demostrar su acierto en llevarse a una joya de la cantera del Barça.

El ex futbolista azulgrana, de 18 años, ha participado en 6 partidos de la Ligue 1 en los que ha marcado su primer gol, pero, en cambio, en la Champions no tuvo ningún minuto en la eliminatoria frente al Chelsea de los octavos de final.

Dro, por tanto, ha participado en la débil Ligue1, donde el PSG se está dejando llevar más esta campaña, centrando sus esfuerzos en la máxima competición europea. Pese a ello, el equipo es líder, con un punto más que el Lens, el único club que le está siguiendo los pasos.

La calidad de Dro está fuera de duda y Luis Enrique ha cumplido su palabra de darle minutos, aunque está por ver si en las grandes citas apostará por él o seguirá relegado en el banquillo, como ocurrió frente al Chelsea.