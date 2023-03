El PSG planifica el futuro con o sin Messi

El club parisino sigue trabajando en diferentes fórmulas para lograr luz verde a la renovación del argentino La salida del campeón del mundo rebajaría la masa salarial de la entidad y permitiría afrontar un mercado más ambicioso

La eliminación del Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions League a manos del Bayern de Múnich (3-0 en el global) ha marcado la hoja de ruta de la planificación deportiva para la próxima temporada del cuadro francés. Es la quinta vez en siete años en que el PSG se queda fuera de la máxima competición europea en la primera ronda. Se trabaja en una remodelación, con o sin Messi.

Sin partidos europeos por disputar durante lo que resta de temporada, en el Paris Saint-Germain se trabaja con dos escenarios, cuyo protagonista -cómo no- es Leo Messi. El delantero cumple contrato en tres meses y todavía no ha decidido qué camiseta vestirá durante el próximo curso. A pesar de no tenerlo claro, el objetivo prioritario del PSG es obtener luz verde a la renovación del argentino.

Nasser Al-Khelaïfi es consciente de que no será nada fácil lograr el 'sí' de Messi, más después de los desastres europeos en estas dos temporadas. Desde París se estudian fórmulas que encajen con el deseo del argentino. En caso afirmativo, el club deberá acometer algunas otras salidas en verano para aligerar el 'fair play' financiero. De no rozar el límite, el PSG afrontaría un mercado de fichajes más modesto, pero seguiría reforzándose de todos modos para construir un equipo campeón.

El otro escenario que se contempla desde el Paris Saint-Germain es el de la no continuidad de Leo. De esta manera, la masa salarial de la entidad se vería rebajada notablemente y les permitiría ir con todo hacia la ventana de transferencias estival con una mayor ambición. Sea como fuere, lo que se quiere evitar en el Parque de los Príncipes es el caos, tanto si sigue el campeón del mundo, como si decide poner punto y final a su etapa en la capital francesa.

El proyecto deportivo

Leo Messi tiene claro que no se precipitará en la elección, que quiere escuchar a todas las partes y tomar la decisión que mejor le encaje en su proyecto deportivo y personal. Para ello, quiere saber de primera mano cuál va a ser el futuro del técnico Christophe Galtier y, en caso de prescindir de él, quién será su sustituto en el banquillo. Así como, también, qué planes hay con Neymar Jr. y Kylian Mbappé.

La salida del actual entrenador se da, prácticamente, por asegurada desde varios sectores. Nombres como el de Zidane, Tuchel, Allegri o Amorim ya calientan por la banda. El futuro del delantero brasileño y del francés es todavía incierto. Mientras que se optaría por prescindir del sudamericano, parece realmente complicado lograr que algún club igualar su ficha, dado que acaba contrato en 2025. Por el subcampeón del mundo, se apostaría por mantenerlo -su vinculación también es hasta 2025-, pero los planes que pasen por su cabeza son realmente inciertos.

Los contactos Barça-Messi

Tras la reunión ordinaria de la directiva del FC Barcelona, celebrada el jueves en el Camp Nou, se trató el posible regreso de Leo Messi. Tras escuchar la exposición de los hechos, el optimismo empieza a dominar en el seno de la directiva azulgrana. En esta línea se ha expresado durante la mañana del viernes el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, reconociendo que "estamos en contacto con el entorno de Messi, me encantaría que volviese".

A pesar de que el futbolista argentino es libre de negociar con los clubes que desee desde enero, ya que finaliza su vinculación contractual en junio, estos movimientos han generado cierto malestar en el Paris Saint-Germain. La poca discreción con la que se está llevando a cabo este asunto desde el bando azulgrana se está recibiendo con un cierto recelo desde la capital francesa.