El PSG mueve ficha por Ferran Torres

El futuro de Ferran Torres ha entrado en una nueva fase. Después de varios días de rumores e informaciones que situaban al delantero del FC Barcelona en la órbita del Paris Saint-Germain, el club francés ha decidido pasar a la ofensiva y acelerar la operación para intentar cerrar su incorporación durante este mismo mercado de verano.

Tal y como ha informado SPORT, hasta ahora en las oficinas del Spotify Camp Nou no existe ningún movimiento oficial por parte del PSG. Ni ha llegado una oferta al Barça ni el entorno del futbolista ha comunicado al club la voluntad de abandonar el proyecto blaugrana este verano. La hoja de ruta de la dirección deportiva continúa siendo la misma. El Barça mantiene intacta su intención de renovar el contrato del internacional español, que finaliza en un año y cuya negociación no se reactivará hasta el próximo mes de septiembre, una vez concluya el mercado de fichajes.

Ferran Torres con España / Atlas News

El PSG acelera la operación

Sin embargo, el escenario ha cambiado. El PSG ya no se limita a seguir de cerca la situación contractual del futbolista, sino que quiere dar un paso definitivo para intentar cerrar su fichaje.

Según ha informado Matteo Moretto, el conjunto parisino pretende acelerar las negociaciones durante esta misma semana con el objetivo de alcanzar un acuerdo con el Barça cuanto antes. El periodista asegura que en el club francés existe optimismo respecto a la viabilidad de la operación y consideran que el traspaso podría resolverse con relativa rapidez si todas las partes acercan posturas.

El interés del PSG no es nuevo, pero sí supone el primer movimiento serio para intentar convertir ese seguimiento en una negociación real.

Las palabras de Ferran alimentan el escenario

El movimiento del conjunto parisino llega, además, pocas horas después de que el propio Ferran Torres dejara abierta la puerta a cualquier escenario sobre su futuro. Durante una entrevista concedida al programa Today Show de la NBC, en el marco de su gira promocional por Estados Unidos junto a Under Armour, el internacional español fue preguntado por dónde jugará la próxima temporada y evitó ofrecer una respuesta definitiva: "Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé".

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas y que han servido para alimentar todavía más las especulaciones alrededor de su futuro, especialmente en Francia, donde el PSG mantiene al valenciano como uno de los objetivos prioritarios para reforzar su ataque.

NBC

El Barça sigue esperando

Pese al creciente interés del conjunto parisino, la postura del Barça continúa siendo de absoluta calma. En estos momentos no existe ninguna propuesta formal sobre la mesa y el club mantiene la intención de sentarse con Ferran cuando finalice el mercado para abordar su renovación. Solo en el caso de que el PSG mueva ficha definitivamente y el propio futbolista manifieste su deseo de escuchar la propuesta cambiará el escenario del todo. En caso de que así fuera, el Barça mantiene que su tasación es de 50 millones de euros y de ahí no se va a mover. Hasta entonces, la dirección deportiva sigue planificando la temporada contando con Ferran dentro de la plantilla de Hansi Flick.

Ahora la pelota está en el tejado del PSG. Después de varias semanas de interés y de contactos preliminares, el conjunto parisino parece decidido a acelerar la operación para convertir a Ferran Torres en una de sus prioridades antes del cierre del mercado. El optimismo que transmite el club francés invita a pensar que los próximos días pueden resultar determinantes para conocer si ese interés acaba traduciéndose en un traspaso de Ferran.