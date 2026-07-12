El PSG le quiere hacer un 'Adeyemi' al Barça por Ferran Torres

En el Barça empiezan a tener asumida la posible salida de Ferran Torres hacia el PSG. El club blaugrana contemplaba la opción de venta del delantero, que aún no había renovado, y están a la espera de acontecimientos con el objetivo de sacar el máximo rédito económico posible. Pero el PSG tiene claro que el precio del jugador tiene un límite al quedarle un solo año de contrato y no piensan pagar un sobrepecio. Van a actuar como lo hizo el Barça para fichar a Adeyemi y habrá que ver si se llega a un acuerdo.

Todo pasa ahora porque Ferran Torres llegue a un acuerdo con el PSG, algo que hace unas semanas era muy improbable y ahora parece mucho más cercano. Los parisinos pusieron toda su maquinaria a funcionar tras la venta de Gonçalo Ramos al Milan y están convencidos de que pueden convencer al futbolista. La carta de Luis Enrique, técnico muy cercano al jugador, ha sido clave en todo este movimiento.

El PSG no va a gastar cantidades millonarias este verano y está sacando provecho de los traspasos para reinvertir el dinero. Es por ello que han esperado a sacar 70 millones de euros por Ramos para ponerse con el delantero, pero esa cantidad entera no la van a invertir. Ahora también negocian la salida de Barcola para fichar a Diomandé del Leipzig.

El Barça tiene claro que la tasación de Ferran Torres es de 50 millones de euros a pesar de su situación contractual porque se trata de un delantero con un bagaje goleador importante. Pero en el PSG no piensan lo mismo y saben que el tiempo juega a su favor. En Francia se especuló con una propuesta de 40 millones, pero va a ser menos, conscientes de que si el futbolista pide salir, tendrán la sartén por el mango.

El PSG no tiene prisa alguna. Va a dejar que Ferran Torres termine su participación en el Mundial para acabar de acordar su contrato si es posible y dirigirse, luego, al Barça. Al club blaugrana no le queda otra que esperar acontecimientos ya que todo está en manos del propio Ferran.

El futbolista nunca había querido moverse del Barça pero el hecho de que se le vea como una clara segunda opción para el ataque -solo se habla de Julián Álvarez- y los fichajes realizados por las bandas, le hacen ver que tendrá aún menos protagonismo. Tampoco ha habido mucha proactividad del Barça en negociar su renovación y el PSG sí que ha mostrado un interés claro y directo por él económica y deportivamente.

La partida comenzará a jugarse dentro de una semana, pero el PSG sí que ha logrado avanzar mucho con Ferran hasta el punto de conseguir que el futbolista desee negociar con ellos. El precio final será clave porque el Barça puede verse obligado a firmar dos puntas si sale Ferran y el mercado va avanzando sin que haya novedades importantes.