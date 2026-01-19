¿Por qué el PSG fichará a Dro pagando la cláusula al Barça?

La salida inminente de Dro del Barça ha provocado un auténtico terremoto en el club blaugrana en una operación que nadie veía venir. El PSG se ha movido con sigilo durante muchas semanas para convencer al futbolista y su fichaje, según 'Le Parisien', se enmarca dentro de la nueva estrategia del club francés en la búsqueda de talento y oportunidades de mercado dirigida por su director deportivo, Luis Campos, y apadrinada por Luis Enrique, quien se implica directamente en este tipo de fichajes estratégicos para convencer deportivamente a los futbolistas y lograr pescar opciones asequibles y con rendimiento presente y futuro.

El PSG decidió ir a por Dro cuando el jugador abrió las puertas a su salida del Barça, algo complicado en muchas ocasiones, pero que aquí ocurrió tras varias conversaciones en las que el PSG consiguió hacer ver al futbolista que tendría un mayor protagonismo en su proyecto deportivo. Luis Enrique considera que Dro puede convertirse en una pieza fundamental en su esquema en los próximos años ya que gana a un jugador con último pase, con una dinámica de juego rápida y vertical y con mucho margen de mejora. De hecho, el técnico considera que puede tener una rápida adaptación por la velocidad que tienen sus puntas y estaría entusiasmado con su llegada.

Tanto Campos como Luis Enrique creen que Dro puede dar mucho a su equipo por su polivalencia ofensiva. Y es que el entrenador parisino exige a sus atacantes que se desempeñen en distintas posiciones, incluso en un mismo partido, por lo que necesita futbolistas que tengan esta capacidad de adaptación.

Según 'Le Parisien', Dro se adapta al perfil de reconstrucción del PSG en estos últimos meses, combinando un buen último pase, calidad e intensidad. El PSG está trabajando de forma gradual para mejorar su plantilla con inversiones quirúrgicas y a largo plazo y Luis Enrique cree que el barcelonista puede aportar nuevas soluciones a un ataque que se ha ido reconstruyendo tras la salida de Mbappé al Real Madrid.

El PSG siempre tuvo claro que el timming idóneo para realizar esta operación era durante el mercado invernal para evitar que hubiera presiones hacia el futbolista y su entorno con la renovación encima de la mesa. El golpe se debía dar en enero, con una cláusula de rescisión de seis millones de euros, una auténtica ganga de mercado batiendo a otros posibles competidores. Y es que varios clubs de élite contactaron con Dro para sondearle, pero el trabajo del PSG desde el pasado verano dio sus frutos. Ahora, si no se tuercen mucho las cosas, el jugador barcelonista firmará hasta el 2030 con un contrato muy superior al que tiene en el Barça, pero también asumible para los parisinos. Cuestión de estrategia.