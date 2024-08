El PSG descarta a Coman y deja vía libre al Barça

Kingsley Coman se ha convertido en una de las alternativas para reforzar el extremo zurdo del Barça. El club tiene la prioridad de Nico Williams, pero ante la complicación de las negociaciones ha comenzado a pedir información sobre otras operaciones. Luis Díaz, del Liverpool, también está en cartera pero la vía más asequible sería hoy por hoy el atacante del Bayern. El PSG se ha retirado de la puja. Según fuentes del club parisino, Coman sí fue ofrecido pero hoy por hoy no van a firmar al jugador tras hacerse con los servicios de Desiré Doué.

El Bayern le abrió la puerta hace unos diez días a Coman. No van a contar con él y esperan ahorrarse su salario por lo que hablaron con su entorno para que iniciasen negociaciones con quien creyesen oportuno. Coman fue ofrecido a Juventus, PSG, Barça y Manchester City, entre otros, pero parece que la mayoría de estos clubs tienen ya sus plantillas prácticamente completas y no van a ir a por el futbolista. En Alemania se apuntaba esta mañana que Coman priorizaba regresar al PSG pero todo indica que no podrá volver salvo que hubiese una baja de última hora del conjunto parisino.

El Barça está estudiando la operación ya que la considera viable e interesante deportivamente. El Bayern dará el OK a una cesión pero quiere que el club que se quede a Coman pague de forma íntegra su ficha de 17 millones de euros entre fijo y variables, algo que el Barça no estaría en disposición de hacer. Para que Coman vistiera de blaugrana, el futbolista y el Bayern deberían poner de su parte por lo que es una operación que solo se contemplará en los últimos días de mercado.

Coman es un jugador que gusta a Hansi Flick. Le tuvo en el Bayern y sabe que es un jugador diferencial. De hecho, fue uno de sus futbolistas más utilizados porque tiene una calidad fuera de toda duda. La única duda es que el pasado curso tuvo problemas físicos que le hicieron perderse muchos partidos aunque siempre ha sido un futbolista bastante fiable, con desborde en la parcela ofensiva, buenos datos de asistencias y con capacidad goleadora.

La dirección deportiva blaugrana siempre ha priorizado a Nico Williams por delante de cualquier otra opción y tendría a Luis Díaz como gran alternativa aunque en el club blaugrana consideran que la operación es muy, muy complicada. Por el precio del traspaso y por la competencia que hay por el futbolista en el caso de que salga al mercado. El colombiano desea venir al Barça y eso da esperanzas, pero Coman sigue encima de la mesa y parece que el Barça podría tener serias opciones de firmarle si finalmente va a por él.