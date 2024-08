El PSG, convencido que Nico seguirá en el Athletic

El futuro de Nico Williams de cara a la temporada 2024-25 no está sentenciado. El delantero del Athletic todavía no se ha pronunciado públicamente sobre su deseo profesional inmediato, pero al menos su elenco de opciones sí se ha reducido de forma sensible.

Luis Enrique quería a Nico Williams ocupando una de las plazas en ataque del PSG. Así se lo trasladó a la dirección deportiva del club parisino, que acto seguido se puso en movimiento para intentar el fichaje del internacional español que deslumbró recientemente en el europeo de Alemania.

El PSG lo ha intentado hasta el final, aunque también es cierto que Luis Campos, asesor deportivo presidencial, maneja otras alternativas de mercado y había solicitado una respuesta a Nico para no condicionar todo el proyecto parisino.

Pues bien, el PSG desde hace unos días ya tiene constancia oficial que Nico Williams no abandonará San Mamés para ponerse a las órdenes de Luis Enrique. El delantero no acepta la oferta parisina, al igual que hace unas semanas ya había descartado cambiar LaLiga por la Premier League.

El Barça, expectante

El no de Nico Williams al PSG no significa que el futbolista descarte un traspaso en este mercado veraniego y confirme su continuidad en el Athletic como mínimo una temporada más. Esto es al menos lo que piensa y traslada el área deportiva del Barça.

Deco y su equipo de trabajo están convencidos que todavía hay partido con Nico Williams. El club insiste en que nada es definitivo, que el Barça sigue trabajando de forma incesante para concretar los ingresos económicos necesarios para acudir al mercado y cerrar operaciones de envergadura.

Se recuerda que Nico sigue guardando silencio y, pese a los reiterados mensajes desde el Athletic sobre la continuidad de su gran estrella, que el futbolista ya manifestó en su día su voluntad por cambiar de aires y sumarse al proyecto deportivo de Hansi Flick.

Solo falta por ver cuándo Nico Williams pone fin a toda la rumorología a su alrededor y desvela qué camiseta defenderá en la temporada 2024-25. De momento, ya es seguro que no será la del PSG.