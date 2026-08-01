El PSG avisa a Ferran Torres

El PSG ya va con todo tras perder el fichaje de Diomande por la irrupción final del Madrid, que les dejó la planificación descolocada. El club parisino ha reaccionado en una intensa semana en la que han apalabrado el fichaje de dos centrocampistas ofensivos: Mika Godts (Ajax) y Akliouche (Mónaco). Y ahora van a por Ferran Torres. El PSG le ha dejado claro al futbolista que está en disposición de mejorarle cualquier oferta de renovación que pueda hacerle el Barça y están convencidos de que le podrán convencer.

El club francés ha ralentizado algo el fichaje del delantero hasta tener claras las incorporaciones por la banda y, sobre todo, las salidas. Ya colocaron al delantero Gonçalo Ramos en el Milan y este fin de semana pueden traspasar a Kolo Muani a la Juve. Con el trabajo hecho, el director deportivo, Luis Campos, se va a dedicar a la operación de Ferran Torres, que creen encaminada.

Los primeros contactos por Ferran se produjeron durante el Mundial y la percepción que tiene el PSG es que el delantero del Barça estaba dispuesto, al menos, a escuchar. La figura de Luis Enrique y el potente proyecto económico y deportivo de los parisinos atrae a muchos futbolistas. Hablaron, quedó claro el interés y ahora es el momento de fijar la propuesta económica para sentar las bases del acuerdo.

Y aquí el PSG no va a ir de farol. Le ofrecen un contrato de cinco años con un salario sensiblemente superior al que percibe en el Barça. Le aseguran así tener garantizado un salario alto y un contrato firmado en los mejores años de su carrera deportiva. Un seguro de vida. Y pueden mejorar cualquier propuesta blaugrana que, en principio, no se va a producir hasta finales de mercado, algo que tanto el futbolista como su entorno no ven claro.

En el PSG también tienen claro que el escenario se ha complicado. El gran Mundial de Ferran y el hecho de que el Barça, por ahora, no ha podido fichar delantero pueden entorpecer la operación. El Barça va a presionar a Ferran para que continúe y habrá que ver si ahora es demasiado tarde ya que el club blaugrana ha tenido congelada la situación durante demasiado tiempo. Y eso ha dolido al jugador, que ha visto como todas las renovaciones del equipo pasaban por delante de la suya.

Ferran tiene mucho apego al Barça y sabe que ahora sus opciones de tener más minutos pueden subir como la espuma si Julián Álvarez no ficha este verano. Y también que en el PSG va a ser muy complicado ganarse un espacio con el potencial ofensivo que tiene. Hay muchas variables en juego y será solo el futbolista el que acabe decidiendo.

Lo que queda claro es que el PSG, a pesar de que tiene otros candidatos, ha colocado a Ferran Torres como prioridad absoluta para su delantera. Es el '9' que quiere Luis Enrique y trabajan para ganar la batalla. Si consiguen un acuerdo con Ferran, empezarán a hablar con el Barça y están condenados a entenderse porque al futbolista solo le queda un año. Empieza la batalla final.