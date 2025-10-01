El PSG, muy atento al futuro de Eric Garcia

Eric Garcia se ha convertido en un jugador insustituible para Hansi Flick. Tras su regreso de la cesión al Girona, el técnico alemán le ha ido dando galones hasta convertirle en el futbolista más polivalente del equipo. Eric acaba contrato el próximo 30 de junio y está negociando su renovación pero todavía no hay acuerdo a pesar de que el futbolista desea seguir en el equipo blaugrana y, por ahora, no escucha a nadie más. El PSG de Luis Enrique está muy atento al desarrollo de estas conversaciones y tiene claro que dentro de tres meses podría negociar con el futbolista en el caso de que no se hubiese concretado su continuidad.

Sorprende la situación de Eric Garcia, ya que la dirección deportiva ha ido priorizando otras renovaciones menos urgentes que la del defensor catalán. El canterano es ahora titularísimo en el Barça de Flick y el alemán ha pedido su continuidad sí o sí, pero las conversaciones se han ralentizado más de lo debido. El club blaugrana debe realizar la oferta definitiva de ampliación de contrato para entrar en la fase decisiva de las negociaciones y se espera que todo quede atado antes del mes de enero para evitar ingerencias externas.

Eric Garcia realizó un esfuerzo muy importante para fichar por el Barça con la carta de libertad procedente del Manchester City. El central aceptó firmar por unas cifras asumibles para el club blaugrana en un verano muy complicado -el primero con Joan Laporta de presidente- y llegó como titular a las órdenes de Ronald Koeman. La llegada de Xavi Hernández fue restándole minutos y hasta tuvo que salir cedido al Girona. Flick decidió quedárselo, pero hubo dudas y en el invierno pasado su futuro era incierto. Finalmente, el alemán evitó su fuga en enero y a partir de ahí su protagonismo se ha multiplicado.

El nuevo rol de titular de Eric Garcia hace que su renovación sea más apremiante, pero también espera que el Barça le valore por su rendimiento deportivo. El club blaugrana ha realizado esfuerzos económicos importantes para retener a varios futbolistas clave para el presente y futuro y el escenario de Eric ha variado mucho desde hace un año. Deco ya ha recordado que el Barça necesita realizar equilibrios con el límite salarial, pero Eric se ha ganado con su rendimiento dar un salto en la escala salarial.

La prioridad absoluta de Eric Garcia es seguir en el Barça. Solo contempla esa posibilidad y aún más teniendo en cuenta su nuevo rol de titular en el equipo. La idea del Barça es ampliar el contrato hasta el 2030, aunque sorprende la tardanza en toda la negociación cuando se ha ido rapidísimo con otros futbolistas. Hoy por hoy, las dos carpetas más acuciantes para Deco son la continuidad de Eric y Frenkie de Jong, claves en este proyecto de futuro.

La progresión de Eric no ha pasado desapercibida en el mercado. Hay muchos equipos interesados en él y más sabiendo que acaba contrato el 30 de junio. Y el PSG está ahí esperando a pesar de que tiene claro que el central tiene deseos de continuar de blaugrana. Eric es un jugador muy apreciado por Luis Enrique, quien no dudó en darle la titularidad en la selección española a pesar de su juventud. Y se le valora claramente como una oportunidad de mercado. Todo apunta a que debe haber acuerdo pronto con el Barça, pero el club tampoco puede despistarse.