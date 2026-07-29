El PSG aprieta a Ferran Torres: respuesta inminente

El futuro de Ferran Torres sigue sin aclararse. El delantero del FC Barcelona afronta un verano decisivo con un contrato que expira en junio de 2027 y con un escenario que puede cambiar en función de los movimientos del conjunto blaugrana en el mercado. La posible llegada de un delantero centro de primer nivel podría reducir todavía más su protagonismo y varios grandes clubes europeos permanecen atentos a su situación.

Uno de ellos es el Paris Saint-Germain, el equipo con más números de hacerse con el valenciano en caso de abandonar el Camp Nou. El campeón de Europa busca reforzar su ataque después de las salidas de Gonçalo Ramos, traspasado al Milan, y de Randal Kolo Muani, muy cerca de cerrar su incorporación definitiva a la Juventus. A ello podría sumarse la marcha de Bradley Barcola, pretendido con fuerza por el Liverpool, lo que obligaría al conjunto parisino a acudir al mercado para incorporar más talento ofensivo.

Además, el PSG ha visto cómo se complicaban varios de sus objetivos prioritarios. Yan Diomande, uno de los futbolistas mejor valorados por Luis Campos para reforzar el ataque, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid, lo que ha obligado al conjunto parisino a acelerar la búsqueda de alternativas.

El PSG quiere una respuesta y ya maneja otros nombres

En este escenario, según ha podido saber SPORT, el PSG está presionando a Ferran Torres para que defina cuanto antes su futuro. El club francés quiere conocer la predisposición del delantero a vestir la camiseta parisina y evitar que la operación se prolongue durante el verano, y es que Luis Enrique no quiere dilatar más la operación y quiere saber con qué efectivos trabjará esta temporada.

La intención de la dirección deportiva, liderada por Luis Campos, es cerrar la llegada de Ferran lo antes posible para que pueda incorporarse a la pretemporada e integrarse desde el 12 de agosto, momento en el que el de Foios pondrá punto final a sus vacaciones tras procalamarse campeón del mundo, en la dinámica del equipo.

Si no hay respuesta en los próximos días, el PSG no esperará. Precisamente para no quedar condicionado por la decisión de Ferran, los franceses ya trabajan con otras opciones. Según informó el periodista Fabrice Hawkins, de RMC Sport, el delantero del Barça es la opción que más gusta en París de una lista reducida de candidatos para reforzar la punta del ataque, en la que también figura Charles De Ketelaere y un tercer nombre que, por el momento, no ha trascendido.

Charles De Ketelaere, durante el partido ante España / CHRISTOPHER TORRES / EFE

La información confirma que Ferran sigue siendo un objetivo real del club parisino, aunque ya no es la única opción sobre la mesa, una cirscunstancia que desde los despachos de París ya han hecho llegar al entorno de Ferran para que tome una decisión sin más dilación.

La situación en París, por otro lado, tampoco invita al Barça a precipitarse con el futuro del jugador. El club sigue valorando qué hacer con el delantero valenciano y no está descartado ningún escenario. Eso sí, si finalmente permanece en la plantilla, la entidad blaugrana tiene previsto ofrecerle la renovación el 1 de septiembre para que una posible renovación no altere el fairplay con el que trabaja Deco en esta ventana y evitar también cualquier susto con la inscripción de los fichajes.

El Atlético tampoco se olvida de Ferran

Mientras el PSG mantiene abiertas varias vías y el Barça se mantiene a la espera, el Atlético de Madrid continúa muy pendiente del atacante blaugrana. El interés rojiblanco no es nuevo y, según diversas informaciones, varios futbolistas del conjunto colchonero han aprovechado tanto la concentración del Mundial como las vacaciones para intentar convencer a Ferran de que se una al proyecto de Diego Simeone.

Marcos Llorente y Ferran Torres disfrutan de una botella exclusiva en un yate. / Instagram

Entre ellos destacan Marcos Llorente, con quien mantiene una excelente relación, y Marc Pubill, que también habría trasladado al delantero las ventajas de vestir la camiseta rojiblanca.

Una buena noticia para el Barça con Kroupi

La estrategia del PSG también deja una consecuencia positiva para el Barcelona. El conjunto francés no se ha lanzado a por Éli Junior Kroupi, uno de los delanteros que Deco maneja como alternativa si finalmente no prospera la complicada operación por Julián Álvarez.

El propio Fabrice Hawkins aseguró que el PSG no ha abierto negociaciones por el joven delantero francés y que el Bournemouth mantiene una postura firme: no quiere venderlo este verano. Una información que coincide con la línea marcada en las últimas semanas por el conjunto inglés.

Junior Kroupi es un proyecto de crack / Bourenemoth

Además del Barcelona, el Manchester City también sigue de cerca la evolución de Kroupi, aunque por ahora el Bournemouth mantiene su intención de retener al delantero tras su gran irrupción en la Premier League.

A la espera de que el Barça tome una decisión definitiva sobre Ferran Torres, el PSG ya prepara un plan alternativo. El interés por el internacional español sigue vivo, pero en París no quieren que el desenlace del mercado dependa únicamente de la respuesta del conjunto blaugrana.