Pruna aconsejó a Gavi que se operara

Gavi, a finales del mes de agosto, debió parar por unas molestias en la rodilla derecha. Las pruebas que le realizaron detectaron una pequeña fisura en el menisco interno de la rodilla derecha. Ese fue el diagnóstico del doctor Ricard Pruna, jefe de los servicios médicos del Barça, que aconsejó al futbolista operarse para solucionar el problema.

Gavi y Lamine han continuado juntos en el FC Barcelona / EFE

Sin embargo, en el club su opinión no era unánime. Raúl Martínez, fisioterapeuta del primer equipo, con mucho peso, sobre todo, entre los internacionales españoles por su paso por la RFEF, optaba por un tratamiento conservador. Gavi, que tenía la última palabra, finalmente optó por lo segundo y, a partir de ahí, se puso manos a la obra.

De cinco semanas a cinco meses

El trabajo conservador incluye, más allá de no poder ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros, trabajo sobre el césped y probarse de vez en cuando. Tras semanas siguiendo la recomendación del fisioterapeuta, las molestias no remitieron y no quedó otro remedio que volver a la casilla de salida: la artroscopia.

Lo que en principio debían ser cinco o seis semanas de baja, acabarán siendo cinco meses porque la fisura en el menisco interno, lejos de curarse, acabó siendo mayor de la diagnosticada en su día.