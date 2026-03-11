Pruebas médicas para Eric Garcia para despejar dudas

El Barça vivió el duelo de la ida de los octavos de final de la Champions contra el Newcastle en el St. James Park (1-1) como un ejercicio de supervivencia. El empate conseguido en el tiempo de descuento por Lamine Yamal desde el punto de penalti se recibió con un bálsamo para mucho de los jugadores azulgranas, fundidos físicamente debido a la intensidad que imprimió el rival.

Hansi Flick admitió la preocupación de cara a los próximos encuentros y la dificultad para dosificar esfuerzos ante un calendario tan exigente, aunque con el paso de las horas el técnico alemán pudo respirar con cierta tranquilidad ante las noticias que le llegaban del vestuario.

De hecho, Hansi ya había admitido en la rueda de prensa posterior al encuentro que tienen que ser precavidos y a última hora decidió dar descanso a la plantilla este miércoles y sus jugadores dispondrán de veinticuatro horas de tregua antes de empezar a preparar los siguientes compromisos: en LaLiga contra el Sevilla el domingo (16.15 horas) y en la Champions frente al Newcastle (21.00 horas).

Ronald Araujo hace estiramientos antes de ser sustituido durante el Newcastle-Barça de los cuartos de la Champions 2025/26 / Valentí Enrich

En principio, este miércoles únicamente está previsto que pasen por la CE Joan Gamper los jugadores que siguen con sus procesos de recuperación (Gavi, Christensen, Balde, Koundé y Frenkie de Jong), aunque es habitual que buena parte del resto de la plantilla acuda a las instalaciones de Sant Joan Despí para recuperar mejor del intenso calendario que acumulan en sus piernas.

En cualquier caso, la buena noticia para Hansi Flick es que algunos de los futbolistas que parecían estar más 'tocados' en la recta final del encuentro frente al Newcastle no padecen ningún contratiempo físico grave. Eso sí, muchos jugadores clave están muy desgastados a estas alturas de temporada y el entrenador azulgrana tiene que ir con mucha precaución.

Eric Garcia, tercero por la derecha, en los prolegómenos del Newcastle - Barça de la Champions 2025/26 / Valentí Enrich

Las informaciones desde el vestuario tras el encuentro eran que tanto Marc Bernal como Ronald Araujo habían sido sustituidos al padecer calambres pero que no padecían lesión. En el caso de Eric Garcia, no había jugado por precaución por molestias en los isquiotibiales y esta mañana se someterá a pruebas físicas para descartar un contratiempo importante.

Si se confirman la sprimeras impresiones, Eric podría descansar también frente al Sevilla o como mucho disputar unos minutos y debería estar al cien por cien para el choque de vuelta del 18 de febrero en el Spotify Camp Nou.

De todas formas, es de esperar que de cara al encuentro del domingo frente al Sevilla Hansi Flick opte por hacer rotaciones para repartir los esfuerzos entre los jugadores disponibles, una vez que pueda hacer balance del estado físico de toda la plantilla.