Pruebas definitivas a Frenkie de Jong

Hansi Flick y el FC Barcelona recibieron una malísima noticia en el regreso de la actividad a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para empezar a preparar la temporada 2026/27. Aunque aún tenía unos días más de vacaciones, Frenkie de Jong acudió a las instalaciones culés para someterse a pruebas médicas al regresar con molestias del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y las primeras exploraciones determinaron que sufre una lesión importante en su rodilla derecha.

Saltaron las alarmas en el club blaugrana con el centrocampista neerlandés, que en las últimas temporadas se ha visto obligado a convivir con los problemas físicos y no ha podido jugar con la continuidad deseada. Aun así, la entidad culé no realizó ningún comunicado oficial a la espera de más exámenes médicos para determinar con exactitud la lesión sufrida, el tratamiento que seguirá el futbolista y, por consiguiente, el tiempo de baja esperado.

Tal como ha explicado el diario 'Marca' y ha podido confirmar SPORT, las pruebas definitivas a De Jong tendrán lugar este viernes. Ya se ha reducido un poco el líquido acumulado en la rodilla y la intención del Barça es emitir mañana mismo el comunicado con el diagnóstico y, en caso de que el '21' lo autorice, los meses que deberá permanecer lejos de los terrenos de juego.

Molestias durante el Mundial

El Barça y Frenkie afrontan el test final con la sensación de que el centrocampista neerlandés podría tener afectados los ligamentos de la rodilla derecha, pero que al menos ha evitado una rotura de cruzados. Aun así, en el mejor de los escenarios se espera que el ex del Ajax reaparezca después del parón de selecciones fijado entre el lunes 21 de septiembre y el 6 de octubre, que sería poco más de tres meses después de finalizar su participación en el Mundial 2026. En el peor, que esté más de cuatro meses en el dique seco.

Frenkie disputó cuatro partidos en la presente edición de la Copa del Mundo. Acumuló 331 minutos entre la fase de grupos y los dieciseisavos de final, ronda en la que Países Bajos cayó contra Marruecos en los penaltis. Disputó varios encuentros con una protección en esa articulación y algunos medios holandeses aseguraron que se había tenido que infiltrar varias veces para poder jugar.

La solución, en casa

La dirección deportiva liderada por Deco no tiene ninguna intención de acudir al mercado como 'respuesta' a la lesión de De Jong. De hecho, los responsables deportivos del Barça siguen interesados en buscar una salida para Marc Casadó a pesar de que el canterano estaría encantado de seguir y podría ser un buen recurso para la medular.

Marc Bernal y Gavi son los principales candidatos a acompañar a Pedri en la base del centro del campo, aunque Eric Garcia o Christensen también pueden jugar en esta demarcación. Además, en el club blaugrana también hay muchas expectativas puestas en Tommy Marqués. El canterano puede ganarse un sitio en el primer equipo en la pretemporada.