Prueba piloto de los grupos de animación para la remontada

El próximo martes 3 de octubre, el Barça buscará una remontada milagrosa ante el Atlético de Madrid. Para este partido, el equipo azulgrana podría contar con un poderoso aliado que empuje hacia el objetivo de darle la vuelta al 4-0 de la ida y acceder a la final de la Copa del Rey. Se trata del retorno de los grupos de animación en una prueba piloto en la que se habilitaría un espacio común y provisional para los cuatro grupos que la integran. El club lo está estudiando y en las próximas horas podría llegar una confirmación oficial.

Fuentes del FC Barcelona han confirmado a SPORT que es una propuesta que está encima de la mesa. Por otro lado, desde algunas fuentes de los grupos de animación se da por hecho este retorno el próximo 2 de marzo y ya se está informando a sus integrantes. En todo caso, estos grupos de animación no se ubicarían en este partido ante los colchoneros en su localización definitiva (la primera gradería del Gol Sud), pues no se dispone todavía de los permisos pertinentes.

El FC Barcelona y los 4 grupos que deben formar la futura Gol 1957 (en homenaje al año de fundación del Camp Nou) empezaron a entablar un diálogo a finales del mes de enero que fue valorado como muy constructivo. En un principio, se decidió el regreso de la animación en el estadio azulgrana cuando se entre en la fase 1C y aumente la capacidad a 62.000 espectadores con la apertura del Gol Nord, actualmente cerrado. No será todavía posible para la vuelta de la semifinal copera contra el Atlético de Madrid del 2 de marzo, por lo que el aforo continuará siendo el de 45.401 personas.

La apertura de la grada donde se ubicaría de manera definitiva la animación azulgrana (en el Gol Sud y con capacidad para 1.247 localidades) no depende del OK a la fase 1C, sino de los permisos que deben facilitar tanto el Ajuntament de Barcelona como los Mossos d'Esquadra, un proceso que es complejo y que no está finalizado. El Barça, está claro, necesita que el Spotify Camp Nou sea una olla a presión para vivir una noche mágica.