Prueba de estrés para el Spotify Camp Nou

El Barça anunciará en breve los detalles de la cita del 7 de noviembre en el Spotify Camp Nou. El club ha previsto que sea ese día el primero en el que se reencuentren el equipo y la afición en el coliseo azulgrana desde que se despidieron de él el 28 de mayo de 2023, con el homenaje a Jordi Alba y Sergio Busquets, para que arrancasen las obras de remodelación que todavía siguen en curso.

Aunque por el momento el Barça sigue manteniendo la apuesta del Estadi Olímpic, ya se planifica el momento del regreso a casa en los partidos de competición; la idea es hacerlo cuando se haya cumplido con todos los requisitos de la segunda fase y ya pueda albergar unos 47.000 espectadores, con lo que el club podrá obtener una mayor rentabilidad de la instalación que con los alrededor de 27.000 que ya puede acoger en estos momentos.

Una prueba necesaria

Por el momento, los responsables blaugrana están ultimando los detalles para que los aficionados puedan participar en lo que, en el fondo, también será una prueba de estrés para el Estadi, todavía con un largo calendario de obras por delante, pero que tras recibir el permiso de primera ocupación en una primera fase, ya puede ser utilizado parcialmente.

Aunque se ha hablado de que el choque liguero frente al Athletic Club (22 de nviembre) se podría disputar en el recinto de Les Corts, no hay confirmación por el momento; y queda otra incógnita importante por despejar: si deberán mantener Montjuïc abierto al mismo tiempo para los compromisos de la Champions. La última palabra la tiene la UEFA

Retraso con premio

Con todo, el Barça no quiere dejar ningún cabo suelto, tanto a nivel de seguridad como de accesibilidad y movilidad. De ahí la idea de llevar a cabo este entrenamiento el día 7 de noviembre en el Spotify Camp Nou. En realidad es el test que estaba previsto hacerse durante el verano, en el caso de que las obras hubieran estado más avanzadas y los permisos hubieran llegado antes, pero que se ha demorado hasta noviembre.

Sin duda, el retraso tendrá premio para los aficionados, pues pues coincidirá con un entrenamiento de la primera plantilla. Se manejaban dos opciones: el viernes 7 y el sábado 8. Los responsables del Espai Barça preferían esta segunda opción pues consideran que sería más fácil reunir a 27.000 personas en un día festivo. Además, la afectación al ritmo de trabajo de las obras sería menor.

Respetando los deseos de Hansi Flick

Al final se ha respetado el deseo de Hansi Flick, que no quería alterar las rutinas de trabajo de la plantilla pues el equipo está inmerso en la competición y el domingo 9 afrontará el complicado desplazamiento a Vigo contra el Celta (21:00 horas).

El técnico alemán no ha querido que el evento afecte a la sesión de trabajo previa a un partido oficial, así que el test se llevará a cabo el viernes día 7 y el entrenamiento del día 8, en la CE Joan Gamper.

En laborable, pero con precios asequibles

En cuanto a las opciones de completar el aforo de 27.000 espectadores en un día laborable, el Barça explicará en breve los detalles pero la idea es fijar el entrenamiento a una hora que afecte lo mínimo posible al trabajo del equipo y poner a la venta unas entradas a unos precios asequibles que, sin duda, no serán obstáculo para que muchos seguidores encuentren la manera de comprar una de ellas y poder ver a Flick y sus futbolistas en acción durante un entrenamiento.