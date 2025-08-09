La prueba del algodón de Flick

Encaramos la última semana de preparación antes del debut oficial del Barça 2025/26. Tras casi un mes de puesta a punto, de trabajo incansable, de una dura gira con calor, humedad y jet lag, el cuadro de Hansi Flick debe ir ya perfilando y puliendo los últimos detalles para volar a Mallorca con las máximas garantías y con una hoja de ruta clara y definida.

Por ahora, el técnico de Heidelberg ha visto a sus futbolistas compitiendo ante rivales de menor entidad. Sí que han sido test positivos los que han tenido lugar en Japón y Corea del Sur, en los que ha podido ver en acción a los jóvenes y poner en práctica ciertas situaciones y experimentos que hasta la fecha solo había podido llevar a cabo en las simulaciones de los entrenamientos.

DRO, JOFRE Y GUILLE, LOS DEBUTS

A lo largo de estos tres encuentros en suelo asiático, por ejemplo, hemos presenciado el debut con el primer equipo de Dro, Guille y de Jofre Torrents. Todos se habían ejercitado a las órdenes de Flick la temporada pasada ya, pero no se habían estrenado compitiendo. Y las sensaciones que han dejado los tres al técnico germano han sido muy positivas.

Guille Fernández, durante una sesión de entrenamiento / FCB

Otras probaturas y novedades que hemos presenciado en estos 10 día de 'tour'. Por ejemplo, ver a Gerard Martín de central. Una posición que no le es extraña, pero en la que nunca había desempeñado en el Barça. Con el paso de los días hemos entendido que todo respondía al 'run-run' de la marcha de Iñigo Martínez.

GERARD MARTÍN, RECICLADO A CENTRAL

Era el único central zurdo natural que tenía Flick y el de Heidelberg empezó a 'inspeccionar' soluciones. Martín estuvo fino tanto frente al FC Seoul como ante el Daegu, con dos asistencias incluidas y una buena 'performance'.

El nombre de Bardghji también tiene que aparecer aquí. Con números de seguir en dinámica de primer equipo pese a tener ficha del filial. Y habiendo demostrado bastantes cosas, anotado un gol. Un Gamper que puede ser especial e importante también para él.

Pudimos ver también a Rashford de '9' en el último encuentro en Daegu por la baja de Ferran Torres por sobrecarga. En principio, el área deportiva lo contempla de extremo pero las circunstancias pueden 'obligar' a tirar de él como punta de lanza también.

Marcus Rashford, con el Barça / Valentí Enrich

Gavi en el pivote o Eric Garcia en el lateral son cosas que ya habíamos visto en acción, sobre todo al de Martorell en la recta final de la temporada pasada. Con la lesión de Koundé acumuló minutos de calidad en el carril. Y ahí, en principio, seguirá el próximo curso. En lo de Gavi influye la baja de Marc Bernal y el 'overbooking' existente en el centro del campo. Su sitio natural es el interior y allí, previsiblemente, es donde más le veremos.

UN RIVAL MUY SERIO

Tras jugar ante tres rivales de menor rango, el Barça de Flick tendrá este domingo la prueba del algodón, el equipo más serio al que se enfrentará en toda la pretemporada. Y la última bala antes de que comience la campaña oficial.

El Como de Cesc Fàbregas es uno de los clubes que más se ha reforzado en Europa este verano y un aspirante a ocupar la zona Champions de la Serie A italiana este año. Con futbolistas de la talla de Assane Diao, Nico Paz, Alex Valle, Delle Ali, Jesús Rodríguez o Douvikas.

UN ONCE RECONOCIBLE PARA EL DEBUT LIGUERO

Flick pondrá en liza, teóricamente, a un once reconocible y que bien pueda ser el titular unos días después en Mallorca en Liga. Sin el lesionado Lewandowski (Ferran debería ser´el '9' titular pese a arrastrar molestias), pero con una alineación muy competente. Y con un escenario interesante para el resto que quiere asentarse en la primera plantilla. Se acabaron las pruebas.