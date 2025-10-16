Máxima prudencia con Ferran Torres

Hansi Flick ha dirigido durante la mañana de este jueves la penúltima sesión antes de recibir al Girona este sábado (16:15 horas) en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. En ella, ya ha podido contar con el regreso de todos los futbolistas internacionales, tras el segundo parón de selecciones de la temporada.

Ferran Torres regresó prematuramente de la concentración de la selección española, debido a una "sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, sin lesión asociada", tal y como informó el club blaugrana en un comunicado médico, alegando que el futbolista "no es baja y seguirá tratamiento específico".

La decisión, el viernes

Siguiendo este plan, el delantero no ha completado la sesión con el resto del grupo y ha finalizado la segunda parte del entrenamiento en el gimnasio para no forzar. Por ello, el entrenamiento de este viernes será clave y dictará sentencia en lo que a la presencia de Ferran se refiere.

En una pequeña conversación con Hansi Flick, el de Foios le ha explicado que aún siente algunas ligeras molestias. Es algo completamente normal, pero desde el 'staff' técnico no quieren arriesgar con uno de los futbolistas de la plantilla que se encuentra en un mejor estado de forma.

En la sesión, también se han incorporado los últimos internacionales: Cubarsí, Pedri y Rashford; aunque en el caso del canario ha realizado la sesión al completo en el gimnasio. No es el único, varios de ellos, como Lamine Yamal o Roony Bardghji también han finalizado la sesión del jueves fuera del terreno de juego para recargar pilar y coger fuerzas.

La delantera, tocada

Lo cierto es que el 'virus FIFA' ha dejado consecuencias muy amargas en la plantilla blaugrana. Además de la sobrecarga de Ferran, Dani Olmo y Lewandowski regresaron lesionados y estarán varias semanas de baja y no estarán disponibles contra el Real Madrid en el clásico del día 26 en el Santiago Bernabéu.

A ello, se suma la recaída de Raphinha en los últimos días, que le impedirá recibir el alta médica antes del derbi catalán. El objetivo del brasileño no es otro que el de recuperar el estado de forma para medirse a los blancos dentro de diez días, aunque el martes hay otra cita en la agenda de los culers: la 3ª jornada de la Fase liga de la Champions League frente al Olympiako en Montjuïc (18:45 horas).