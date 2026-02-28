El proyecto original que se escondía tras Barça Studios

¿Se imaginan una serie en TV3 protagonizada por un grupo de jugadores adolescentes en La Masía? Piensen en otra serie de HBO Max ambientada en la Barcelona de los años 20, en la que el Barça es protagonista de los conflictos sociopolíticos de la época. ¿Y unos dibujos animados en Disney+ donde se recrea un universo imaginario compartido por humanos y animales donde un grupo de scouters blaugrana buscan talento y divulgan los valores del "mes que un club" por todo el mundo con la banda sonora de Estopa?

Ansu fue objeto de un reportaje especial en Barça Studios / FCB

¿Les gustaría ver una película de acción en Netflix, con los productores de la saga John Wick, con el Camp Nou convertido en objetivo de unos terroristas que amenazan con explotar una bomba durante un partido? ¿Y una serie para teenagers sobre un equipo femenino de barrio que quiere emular a Alexia Putellas? ¿Interesaría un talent show captando jóvenes futbolistas en Estados Unidos producido a medias con la productora de Tom Brady? ¿Quizá un producto audiovisual sobre el recorrido de Messi en Barcelona o un documental sobre la historia de la rivalidad Barça-Real Madrid?

Un plató de televisión de Barça Studios / Valentí Enrich

Todos esos productos audiovisuales que suenan tan bien no son un fruto de la imaginación. En realidad, todos los mencionados eran proyectos que, en diferentes etapas de desarrollo, formaban parte del proyecto Barça Studios en el 2021 cuando Joan Laporta accedió a la presidencia del Barça.

Se habían tejido alianzas con productoras de prestigio en Catalunya y en Estados Unidos, como Sony Music, Brutal Media, Minoria Absoluta, Playtime, Springhill o Religion of Sports. También se contaba con la colaboración de creadores de prestigio como los guionistas Albert Espinosa, Albert Sánchez Piñol, John Carlin o Solange Keoleyan, e incluso había iniciativas en marcha con primeras espadas de Hollywood como Jaume Collet Serra, Gotham Chopra o Basil Iwanyk.

Los documentales formaban parte del proyecto de Barça Studios / Archivo

Ninguno de esos proyectos y relaciones llegó a cristalizar. La docuserie "New Era", como continuación de la primera serie original "Matchday" que se estrenó en 2018, ya estaba apalabrada con Amazon Prime en el 2021 con un ingreso comprometido para el club de varios millones de euros. Estos proyectos no tuvieron continuidad con el cambio de directiva.

Barça Studios está ubicado en Sant Just / Valentí Enrich

Esta era la auténtica 'palanca' económica que en su momento (2020/21) se estaba evaluando con posibles inversores del sector audiovisual. Se valoraba su gran potencial de crecimiento económico, en paralelo con la plataforma de streaming Barça TV+ que debía servir para establecer una conexión directa con los más de 400 millones de seguidores del club por todo el mundo.

Joan Laporta utilizó la palanca de Barça Studios en el verano del 2022 no desarrollando el negocio audiovisual sino como una herramienta financiera para lograr el "fair play" de La Liga y poder abordar fichajes como Lewandowski, Koundé o Raphinha.

Los partidos del fútbol base del Barça eran una parte fundamental de la programación de Barça TV / Valentí Enrich

El proyecto original de Barça Studios había sido impulsado por la directiva de Josep Maria Bartomeu antes de la pandemia para desarrollar la marca Barça y generar nuevos ingresos. Los ideólogos de Barça Studios, Paco Latorre y Guillem Graell fueron apartados de sus cargos y la directiva de Joan Laporta decidió también cerrar en el 2023 el canal Barça TV. La apuesta digital posterior (Barça One) tampoco ha logrado cuajar y se encuentra en una fase terminal.

Barça Studios cuenta con platós amplios / Valentí Enrich

El plan en el que se trabajaba en Barça Studios con todos los proyectos anteriormente citados contemplaba poder facturar entre 20 y 30 millones de euros al año. El negocio estaba en la venta y distribución de contenidos a través de terceros o de canales propios y no en mezclar los activos digitales como sí ocurrió más tarde.

Esta es la recepción de Barça Studios / Valentí Enrich

Lo que en realidad sucedió es que el club pidió permiso a la Asamblea para vender una parte de Barça Studios pero esta venta parcial de la productora del club no logró encontrar los inversores solventes para que la operación financiera fuera exitosa.

Noticias relacionadas

El proyecto inicial de Barça Studios quedó convertido en una palanca vacía que con el tiempo no ha tenido recorrido y se ha convertido en una oportunidad perdida.