El proyecto de Font para convertir al Barça en un "referente del deporte femenino"

La candidatura de Víctor Font para la presidencia del FC Barcelona, Nosaltres, ha presentado en el Día Internacional de la Mujer su proyecto para liderar una apuesta histórica por el deporte femenino, con el objetivo de convertir al Barça en un referente mundial en todos los ámbitos: deportivo, institucional y social.

La candidatura Nosaltres plantea que el club deje de ver el deporte femenino como una sección secundaria y pase a formar parte central del proyecto de club. El plan contempla la creación de equipos femeninos en todas las secciones, manteniendo el carácter polideportivo del Barça, y potenciar la Masia femenina para formar talento propio de primer nivel que asegure la continuidad deportiva y la identidad del club.

Además, se busca aprovechar el crecimiento del fútbol femenino para multiplicar por dos sus ingresos durante el mandato de cinco años, mediante desarrollo comercial, contenidos audiovisuales y mejoras en la experiencia de los días de partido.

Cambio en la gobernanza

La candidatura también apunta a un cambio histórico en la gobernanza de la institución. En caso de ganar las elecciones, desde Nosaltres anuncian que la directiva superará el 30% de representación femenina, con cuatro mujeres en una lista de 14 miembros: Gemma Amat, Joana Barbany, Paola Masfurroll y Maria Teresa Andreu, un hito teniendo en cuenta que nunca antes el club ha contado con más de dos mujeres en una junta. Font y su equipo buscan normalizar el liderazgo femenino en los espacios de decisión y acercar a las jugadoras a los órganos de gobierno.

Las dirigentes de Nosaltres destacan la importancia de integrar a las niñas y jóvenes en la vida del club, no solo como jugadoras sino también como socias y participantes de las peñas y la grada de animación, promoviendo una cultura más plural, diversa e inclusiva.