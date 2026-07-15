Los próximos pasos del Barça: Bernabeu responde

El Barça ya ha dado sus primeros pasos en la pretemporada y empieza a perfilar el equipo para el nuevo curso: ¿qué conclusiones dejan los primeros entrenamientos? ¿Qué jugadores pueden llegar o salir? ¿Cuáles son los próximos movimientos del club?

Hablaremos con David Bernabeu sobre los próximos pasos del Barça / SPORT.es

También analizaremos la clasificación de España para la final del Mundial tras superar a Francia y la semifinal que disputan hoy Argentina e Inglaterra.

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