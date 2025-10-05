¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona se despide en el Sánchez Pizjuán una semana para olvidar. La buena dinámica del conjunto azulgrana ha experimentado un frenazo en seco en los últimos días con las derrotas ante el PSG en Champions (1-2) y el Sevilla en LaLiga EA Sports (4-1).

El partido no tardó en torcerse para los azulgranas, pues a los 13 minutos Del Cerro Grande rectificó a Muñiz Ruiz desde el VAR para señalar un riguroso penalti de Araujo que Alexis Sánchez se encargó de transformar. Isaac Romero no tardó en ampliar la brecha, mientras que Carmona y Adams completaron la dolorosa goleada en el descuento.

Esta dolorosa derrota deja al Barça con 19 puntos en el casillero de los 24 disputados, lo que le lleva a caer hasta la segunda posición de la clasificación en la primera jornada en la que defendía liderato.

El conjunto azulgrana tendrá tiempo de digerir este duro tropiezo durante el segundo parón de selecciones de la temporada, que pondrá en pausa el fútbol de clubes durante las dos próximas semanas. Una vez finalizado, el Barça regresará a la acción recibiendo a un Girona que viene de sumar su primera victoria en liga.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Girona en la jornada 9 de LaLiga?

El partido entre FC Barcelona y Girona correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, se disputará en feudo azulgrana el próximo sábado 18 de octubre a partir de las 16:15 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido de LaLiga entre Barcelona y Girona?

En España, el partido entre FC Barcelona y Girona se podrá ver por TV y online a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Girona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.