FC BARCELONA
¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y rival en LaLiga
A qué hora juega el Barça y en qué canal de TV ver la jornada 5 de LaLiga desde España
El FC Barcelona ha comenzado la temporada montado en una apisonadora. Si los primeros partidos de la temporada ya fueron imponentes, el conjunto azulgrana supo trasladar este gran momento de forma a la Champions League para golear al Feyenoord en su estreno.
De la mano del novedoso tridente formado por Raphinha, Adeyemi y Lamine Yamal, el Barça desdibujó por completo al Feyenoord para vivir su primera gran noche europea de la temporada. El recién llegado Gabriel Jesús se encargó de redondear el marcador para firmar la cuarta manita azulgrana en sus cinco primeros compromisos del curso.
El próximo rival del FC Barcelona en LaLiga EA Sports será el Levante, que está viviendo un inicio de temporada algo errático. Los granotas alternan alegrías como la sorprendente goleada ante el Betis (5-2) con varapalos como la dura derrota inaugural ante el Espanyol (3-0).
¿Cuándo juega el Barça contra el Levante en la jornada 5 de LaLiga EA Sports?
El partido entre FC Barcelona y Levante, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo domingo 13 de septiembre a las 16:15 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el Ciutat de València, estadio con capacidad para más de 25.534 espectadores.
¿Dónde ver el Levante - Barcelona de LaLiga por TV y en directo?
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Barça y Levante de la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Barça y Levante a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
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