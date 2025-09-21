¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y online

El FC Barcelona volvió a disfrutar sobre el césped del Johan Cruyff. Con la exhibición ante el Valencia (6-0) todavía fresca, el conjunto azulgrana encadenó su segunda goleada consecutiva en el feudo del filial, esta vez ante un Getafe mucho menos rocoso de lo habitual.

El conjunto dirigido por Bordalás planteó un partido incómodo desde el pitido inicial, pero los azulgranas no tardaron en derribar el muro azulón. Ferran Torres materializó un doblete cuando había transcurrido poco más de media hora, mientras que Dani Olmo se encargó de 'liquidar' el partido tras el paso por vestuarios.

La victoria ante el Getafe eleva el marcador particular del Barça hasta los 13 puntos, lo que le consolida en la segunda posición de la clasificación. Por delante sólo figura el Real Madrid, único equipo que ha conseguido registrar pleno de victorias.

El próximo rival del Barça en LaLiga EA Sports será el Real Oviedo, que está viviendo un difícil a la élite del fútbol español. Los de Veljko Paunovic visitarán a los azulgranas con 3 puntos en su casillero particular y la sombra de los puestos de descenso cada vez más cerca.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Oviedo en la jornada 6 de LaLiga?

El partido entre FC Barcelona y Real Oviedo, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, se celebrará en el Carlos Tartiere el próximo jueves 25 de septiembre a partir de las 21:30 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido de LaLiga entre Barcelona y Oviedo?

En España, el partido entre FC Barcelona y Oviedo se podrá ver por TV y online a través de DAZN , concretamente en el canal Movistar+ LaLiga (M55 O113).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Valencia a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.