¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para salir a escena por última vez en la temporada 2025/26. Después de imponerse cómodamente ante el Real Betis y de despedir con honores a Robert Lewandowski, el conjunto azulgrana ya piensa salir a escena en la jornada final de LaLiga EA Sports, que afronta con la tranquilidad de llegar con los deberes hechos.

Con el título de LaLiga en el bolsillo desde la victoria victoria frente al Real Madrid en el clásico (2-0), el Barça afrontaba los últimos tres partidos del curso como un mero trámite. Los únicos alicientes que quedaban eran el de alcanzar los 100 puntos, posibilidad de la que les privó el Alavés, y el de completar una temporada perfecta como local, algo que consiguieron frente al Betis.

Más decisivo será el partido para el Valencia, cuya última victoria ante la Real Sociedad (3-4) les otorga el derecho a soñar con jugar en Europa la próxima temporada. Los de Corberán asaltan la novena clasificación de la clasificación se sitúan a apenas 2 puntos de la séptima, que otorga acceso a la Conference League, pero para optar a la gesta deberían ganar su último partido y esperar a sendos tropiezos de Getafe y Rayo Vallecano.

Javi Guerra celebra su gol contra la Real Sociedad / Juan Herrero

¿Cuando juega el Barcelona contra el Valencia en LaLiga?

El partido entre Barça y Valencia, correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo sábado 23 de mayo a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Barcelona - Valencia de LaLiga por TV y en directo?

El partido entre Barça y Valencia se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, con el canal encargado de retransmitirlo todavía por confirmar.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Barcelona y Valencia a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.