¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona sigue en una nube. El doblete de Raphinha, que también fue protagonista en semifinales ante el Athletic Club, terminó sellando el triunfo de los azulgranas frente al Real Madrid en la final de la Supercopa de España (3-2).

Más allá de la consecución del primer título del año, esta nueva victoria supone la décima consecutiva para los de Hansi Flick, que atraviesan un estado de forma difícilmente mejorable. El rendimiento ofrecido en Arabia Saudí es un reflejo de lo que está sucediendo en el campeonato doméstico, dónde lideran la clasificación con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Con el trofeo de la Supercopa añadido a sus vitrinas, el Barça cambia desde ya el 'chip' para centrar toda su atención en la Copa del Rey. A pesar de que la competición ya se encuentra en una ronda avanzada, esta apenas será la segunda ronda en la que los azulgranas saldrán a escena, ya que pudieron evitar participar en las dos primeras gracias a su condición de participantes en la Supercopa de España.

Los jugadores del Barça celebran la Supercopa / Altaf Qadri

El próximo rival del FC Barcelona será el Racing de Santander, reciente verdugo del Villarreal en el torneo del K.O. A pesar de esta meritoria victoria y su condición de líderes en LaLiga Hypermotion, los cántabros atraviesan un momento complicado al registrar 3 empates y una derrota en los últimos cuatro compromisos disputados.

Andres Martín, Íñigo Vicente y Sangalli encabezan la celebración racinguista en un gol. / LALIGA

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Racing de Santander en la Copa del Rey?

El partido entre FC Barcelona y Racing de Santander, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, se celebrará el próximo jueves 15 de enero a las 21:00 horas (CET) en el Campo de Sport de El Sardinero.

¿Dónde ver por TV y online el partido de Copa del Rey entre Barcelona y Racing de Santander?

El partido entre FC Barcelona y Racing de Santander, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal Movistar+ (M7).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Racing de Santander a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.