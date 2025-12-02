¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona sigue alargando su racha triunfal en LaLiga EA Sports. La importante victoria contra el Atlético de Madrid en un duelo directo por el liderato de LaLiga EA Sports eleva a cinco el número de partidos en los que el conjunto azulgrana ha celebrado la victoria, mejorando sustancialmente su situación clasificatoria.

Tal como sucedió ante el Deportivo Alavés, el Barça empezó el partido de la peor forma posible, con Baena adelantando al Atlético a los 20 minutos. La reacción no se hizo esperar, con Raphinha igualando a los 26 minutos y Dani Olmo culminando la remontada una vez superada la hora de partido. Ferran, en el descuento, fue el encargado de dar la estocada definitiva a los rojiblancos.

Esta victoria deja al Barça con 37 puntos en el casillero, lo que le permite mantener su posición de privilegio en lo más alto de la clasificación. El conjunto azulgrana mete presión a un Real Madrid en horas bajas, obligado a ganar el miércoles en San Mamés para no seguir cediendo terreno en la carrera por el liderato.

Una vez sellado el expediente de la jornada adelantada, el conjunto azulgrana pondrá el broche a unas semanas maratonianas visitando el feudo del Betis. Los verdiblancos, quintos en la clasificación con 24 puntos, llegan reforzados después de imponerse a domicilio ante el Sevilla en el 'Gran Derbi'.

Sergi Altimira celebra el 0-2 en el derbi entre Sevilla y Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán. / José Manuel Vidal / EFE

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Betis en la jornada 15 de LaLiga?

El partido entre FC Barcelona y Real Betis, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports, se celebrará el próximo sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas (CET) en el Estadio La Cartuja.

¿Dónde ver por TV y online el partido de LaLiga entre Barcelona y Betis?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Real Betis se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Real Betis a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.