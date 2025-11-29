¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona sigue alargando su racha triunfal en LaLiga EA Sports. El mal momento que los azulgranas atraviesan en la Champions no ha salpicado a su rendimiento en la competición doméstica, dónde acumula cuatro victorias consecutivas tras tumbar al Deportivo Alavés y ocupa provisionalmente el liderato de la clasificación.

El partido contra los 'babazorros' empezó de la peor forma posible para el Barça, que se vio con el marcador en contra cuando apenas había transcurrido un minuto. Poco duró el efecto del tanto de Pablo Ibáñez, pues los de Hansi Flick se recompusieron de inmediato para darle la vuelta al marcador de la mano de Lamine Yamal y Dani Olmo.

Esta nueva victoria deja al Barça con 34 puntos en el casillero, lo que le permite asaltar provisionalmente la cabeza de la clasificación. El conjunto azulgrana mete presión al Real Madrid, que está obligado a ganar a domicilio contra el Girona si no quiere perder definitivamente su posición de privilegio.

Una vez saldado con éxito este compromiso, el Barça se prepara para su siguiente desafío en una nueva semana maratoniana dentro de su calendario particular. Los de Hansi Flick reciben al Atlético de Madrid en un partido correspondiente a la todavía lejana jornada 19, que los equipos involucrados en la Supercopa de España disputarán entre el martes y el miércoles de la próxima semana.

El Atlético de Madrid, próximo rival del Barça en LaLiga EA Sports / EFE

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Atlético en la jornada adelantada de LaLiga?

El partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports, se celebrará el próximo martes 2 de diciembre a las 21:00 horas (CET) en el Spotify Camp Nou.

¿Dónde ver por TV y online el partido de LaLiga entre Barcelona y Atlético?

En España, el partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal Movistar+ LaLiga (M54, O110).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.