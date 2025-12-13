¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona sigue alargando su estado de gracia en LaLiga EA Sports. El doblete de Raphinha terminó derivando en una trabajada victoria ante Osasuna, la séptima consecutiva del conjunto azulgrana en el campeonato doméstico.

Triunfo a triunfo, el Barça ha conseguido adquirir una posición de fuerza en lo más alto de la clasificación. Tras la victoria ante Osasuna, los de Hansi Flick elevan a 7 puntos su distancia respecto al Real Madrid, que todavía tiene que disputar su compromiso liguero ante el Deportivo Alavés.

Afianzado su liderato en LaLiga una jornada más, el Barça cambia el 'chip' a modo Copa del Rey, competición en la que todavía no se ha estrenado en la presente temporada. Debido a su condición de participante en la Supercopa de España, el conjunto azulgrana ha evitado las dos primeras rondas de la competición copera, lo que ha propiciado que su debut se aplace hasta los dieciseisavos de final.

Raphinha celebra su tanto ante Osasuna / Barbeito

El próximo rival del FC Barcelona será el Club Deportivo Guadalajara, equipo que milita en Primera RFEF. El equipo dirigido por Pere Martí, que se las ha ingeniado para eliminar al Cacereño y al AD Ceuta, no atraviesa un momento precísamente idílico en la competición doméstica, dónde se encuentra hundido en puestos de descenso.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Guadalajara en la Copa del Rey?

El partido entre FC Barcelona y CD Guadalajara, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, se celebrará el próximo martes 16 de diciembre a las 21:00 horas (CET) en el Estadio Pedro Escartín.

¿Dónde ver por TV y online el partido de Copa del Rey entre Barcelona y Guadalajara?

El partido entre FC Barcelona y CD Guadalajara, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y CD Guadalajara a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.