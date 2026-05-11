¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona encara la recta final de la temporada con la tranquilidad de poder afrontar sus últimos partidos como un mero trámite. La victoria frente al Real Madrid en el clásico (2-0) certificó la conquista del título de forma matemática a falta de tres jornadas para el final, lo que deja a los azulgranas sin alicientes en materia de títulos hasta la próxima temporada.

Con una renta de 14 puntos a falta de 9 por disputarse, el Barça podrá permitirse el lujo de jugar sin ningún tipo de presión de ahora en adelante. El único y gran aliciente será el intentar la cifra de los 100 puntos, hito para el que los de Hansi Flick necesitarían ganar sus tres próximos partidos.

Mucho más decisivo es el partido para el Deportivo Alavés, el próximo rival del FC Barcelona en LaLiga EA Sports. Los 'babazorros' ocupan la zona de descenso con 37 puntos en su cuenta particular, por lo que cualquier tropiezo lastraría considerablemente sus opciones de permanencia.

Imagen del gol de penalti del Alavés en el Martínez Valero / EFE

¿Cuando juega el Barcelona contra el Alavés en LaLiga?

El partido entre Barça y Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports, se disputará el próximo miércoles 13 de mayo a las 21:30 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Alavés de LaLiga por TV y en directo?

El partido entre Barça y Deportivo Alavés se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+LaLiga (M54 O110).

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