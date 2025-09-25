¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y online

El FC Barcelona tuvo que apelar a la épica para llevarse los tres puntos ante el Real Oviedo. Después de dos cómodas victorias ante Valencia (6-0) y Getafe (3-0), al conjunto azulgrana le tocó arremangarse para dar continuidad a su racha triunfal.

La visita al Carlos Tartiere ya se antojaba complicada, pero el error de Joan Garcia inmediatamente aprovechado por Alberto Reina terminó de poner el partido cuesta arriba. La reacción del Barça no llegó hasta la segunda parte, en la que Eric Garcia materializó las tablas y Robert Lewandowski culminó la remontada con un cabezazo incontestable. Araujo, cerca del descuento, dio la estocada definitiva a los carbayones.

La victoria ante el Oviedo eleva la cuenta azulgrana hasta los 16 puntos, lo que le mantiene en la segunda posición de la clasificación. Por delante sigue estando el Real Madrid, único equipo que cuenta por victorias sus compromisos ligueros y ya cuenta con 18 unidades en su casillero.

El próximo rival del Barça en LaLiga EA Sports será la Real Sociedad, uno de los equipos que está experimentando un inicio de temporada más complicado. Si bien es cierto que los 'txuri-urdin' vienen de conseguir una balsámica victoria ante el Mallorca, apenas han conseguido sumar 5 puntos de los 18 disputados.

¿Cuándo juega el Barcelona contra la Real Sociedad en la jornada 7 de LaLiga?

El partido entre FC Barcelona y Real Sociedad, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys el próximo domingo 28 de septiembre a partir de las 18:30 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido de LaLiga entre Barcelona y Real Sociedad?

En España, el partido entre FC Barcelona y Real Sociedad se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal Movistar+ LaLiga (M54 O110).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Real Sociedad a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.