¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido en Champions? Fecha, horario y dónde ver por TV y online

El FC Barcelona ha iniciado su andadura en la Champions League con un importante triunfo ante el Newcastle en el St. James' Park. Los azulgranas consiguieron trasladar a Europa su gran estado de forma en la competición doméstica, dónde acumulan 10 puntos de 12 posibles tras un único desliz ante el Rayo Vallecano.

Los primeros 45 minutos sobre el césped del feudo 'Magpie' fueron cuanto menos complicados, pero el Barça consiguió desatascar el partido tras el paso por vestuarios de la mano de un colosal Marcus Rashford. El inglés fue el gran protagonista del partido al materializar los dos goles que le brindaron el triunfo a los azulgranas.

Esta victoria otorga a los de Hansi Flick sus tres primeros puntos en la fase liga, que cobran aún más valor teniendo en cuenta que se trataba de uno de los partidos más complicados a los que se enfrentaba. Sin embargo, la visita al St. James Park no es único escollo en el camino de los azulgranas en su camino hacia el Puskas Arena.

El próximo rival del FC Barcelona en Champions será el PSG de Luis Enrique, que viene de golear a la Atalanta en su estreno continental (4-0). Los parisinos, vigentes campeones de la competición, saben de la importancia de su próximo compromiso en el objetivo de terminar la fase liga entre los 8 mejores.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el PSG en la Champions League?

El partido entre FC Barcelona y PSG, correspondiente a la jornada 2 de fase liga de la Champions League, se celebrará en el Estadi Olímpic Lluis Companys el próximo miércoles 1 de octubre a partir de las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido de Champions entre Barcelona y PSG?

En España, el partido entre FC Barcelona y PSG se podrá ver por TV y online a través de Movistar+ , concretamente en el canal Movistar+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y PSG a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.