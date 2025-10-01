¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido en Champions? Fecha, horario y dónde ver por TV y online

El FC Barcelona no ha podido dar continuidad a su racha triunfal. El conjunto azulgrana cayó derrotado por primera vez en lo que llevamos de temporada ante el PSG en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League, poniendo fin a un invicto de ocho partidos.

Los azulgranas empezaron el partido ante los parisinos de la mejor manera posible, y Ferran no tardó en ratificar las buenas sensaciones con un gol a los 19 minutos de partido. Sin embargo, el Barça comenzó a perder terreno con el paso de los minutos, dando pie al empate en los últimos compases de la primera parte y a la posterior remontada al filo del descuento.

Esta dolorosa derrota deja a los de Hansi Flick con 3 puntos de los 6 disputados, lo que les relega hasta la 16ª posición de la clasificación. Esta situación debe de ser tomada con pinzas, pues el Barça ha afrontado unos primeros partidos de extrema dificultad y ahora el calendario le otorgará un respiro.

El próximo rival del FC Barcelona en Champions sera el Olympiacos de José Luis Mendilibar, que no ha vivido un estreno precisamente idílico. Los helenos acumulan 1 puntos de 6 posibles, el conseguido ante el debutante Pafos, y necesitan comenzar a mejorar su situación para superar el primer corte.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Olympiacos en la Champions League?

El partido entre FC Barcelona y Olympiacos, correspondiente a la jornada 3 de fase liga de la Champions League, se celebrará el próximo martes 21 de octubre a partir de las 18:45 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido de Champions entre Barcelona y Olympiacos?

En España, el partido entre FC Barcelona y PSG se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal Movistar+ Liga de Campeones (M60, O115).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Olympiacos a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.