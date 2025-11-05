¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido en Champions? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona vivió una auténtica montaña rusa de emociones en Brujas. El conjunto azulgrana estuvo muy cerca de dejarse los tres puntos en el feudo belga, pero al final pudo darse por satisfecho con un empate en el que Lamine Yamal ha sido protagonista.

El partido apenas necesitó unos minutos para convertirse en un encarnizado intercambio de golpes. El tanto inaugural de Tresoldi no tardó en recibir respuesta por parte de Ferran Torres, pero Forbs volvió a inclinar la balanza a favor de los belgas. La segunda parte fueron Lamine y el propio Forbs los encargados de mantener la emoción por todo lo alto y ser protagonistas en el definitivo 3-3.

Este empate deja a los de Hansi Flick con 7 puntos de los 12 disputados, lo que les mantiene en la zona de play-off al ocupar la 11ª posición de la clasificación.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Chelsea en la Champions League?

El partido entre FC Barcelona y Chelsea, correspondiente a la jornada 5 de fase liga de la Champions League, se celebrará el próximo martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (CET) en Stamford Bridge.

¿Dónde ver por TV y online el partido de Champions entre Barcelona y Chelsea?

En España, el partido entre FC Barcelona y Chelsea se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal Movistar+ Liga de Campeones (M60, O115).

