¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

El FC Barcelona retoma la senda de la victoria en LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana protagonizó una cómoda victoria ante el Elche (3-1) que le permite dejar de ceder terreno en la carrera por la primera posición de la clasificación, monopolizada por el Real Madrid desde hace varias jornadas.

El conjunto azulgrana empezó como un tiro el encuentro, adquiriendo una ventaja de dos goles en cuestión de 11 minutos gracias a Lamine Yamal y Ferran Torres. Este empuje inicial, sin embargo, se fue atenuando con el paso de los minutos, y Rafa Mir se encargó de advertir que todavía no era momento de bajar la guardia. Esta sensación de incomodidad se mantuvo hasta la hora del encuentro, momento en el que Rashford cerró el marcador final con un 'zapatazo'.

La victoria frente al Elche otorga al Barça un breve respiro y le permite recuperar la segunda posición de la clasificación, asaltada provisionalmente por el Villarreal. Los azulgranas elevan su contador particular hasta los 25 puntos, situándose a 5 de un Real Madrid que también hizo los deberes al golear al Valencia en la última jornada.

Una vez cumplido con el último compromiso, el Barça se prepara para afrontar dos partidos en los próximos siete días, en los que medirá sus fuerzas ante el Brujas en Champions League y el Celta de Vigo en LaLiga EA Sports antes de acudir al tercer parón de selecciones de la temporada.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Brujas en la Champions League?

El partido entre FC Barcelona y Brujas, correspondiente a la jornada 4 de la fase liga de la Champions League, se disputará en el Jan Bretdelstadion el próximo miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido de Champions entre Barcelona y Brujas?

En España, el partido entre FC Barcelona y Brujas se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Brujas a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.