La provocación del padre de Lamine Yamal al Real Madrid: "Yo me los cocino aquí y mi hijo se los cocina allí"

Siempre los partidos entre el Real Madrid y el FC Barcelona traen mucha cola. La última persona en añadir leña al fuego ha sido el padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, quien ha decidido realizar un directo de Instagram a pocos minutos del inicio del Clásico.

El padre del '10' culé vuelve a estar en el punto de mira tras las declaraciones que ha realizado sobre su hijo y la advertencia que ha lanzado a la afición del Real Madrid. "Mi hijo no tiene miedo, mi hijo tiene honor y orgullo", ha empezado diciendo a todos sus seguidores.

El de Rocafonda ha declarado que está muy orgulloso de todo lo que está consiguiendo y no tiene dudas de que esta tarde lo volverá a demostrar en el césped del Santiago Bernabéu. "Está satisfecho con lo que ha conseguido. Me dan pena algunas personas que piensan que ha hecho algo que no debía", ha señalado.

👀🔥 ¡El PADRE de LAMINE CALIENTA AÚN MÁS EL CLÁSICO a UNA HORA del PARTIDO!



👨‍🍳 "Yo me los cocino aquí y mi hijo se los cocina allí".



Vía 'hustle_hard_304' pic.twitter.com/fAE3jxIwIB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2025

En ese instante del directo de Instagram, Nasraoui se ha dirigido al maniquí de Lamine Yamal y le ha gritado: "¡A por ellos!". Justo en ese momento estaba preparando una tortilla de patatas, cuando ha añadido: "Yo me los cocino aquí y mi hijo se los cocina allí".

No es la primera vez que Nasraoui está en boca de todos, ya que se está convirtiendo en un habitual. En la gala del Balón de Oro ya generó mucho debate al gritar, antes de que Ronaldinho anunciara al ganador del galardón: "Lamine Yamal para bien o para mal".