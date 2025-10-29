La 'provocación' de Arshavin en la tienda del Real Madrid

Andrey Arshavin siempre ha sido un personaje excéntrico, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. El exfutbolista dejó imágenes icónicas para el recuerdo, especialmente en la Eurocopa de 2008 o durante su etapa en el Arsenal, pero también participó en líos extradeportivos que le privaron destapar todo su talento. Con motivo del clásico de este pasado fin de semana, el ruso reapareció entrando en la tienda oficial del Real Madrid portando una camiseta del FC Barcelona con su nombre.

El ruso, que lucía una elástica de la presente temporada, ha expresado en varias ocasiones su amor por el Barça. "Yo apoyo al Barcelona y me considero un fan del club. Creo que la primera vez en la que me sentí aficionado fue en 1992, cuando Ronald Koeman anotó el gol en la final. Ahí empecé a seguir al equipo", desveló hace unos años en el canal oficial de la UEFA.

El exfutbolista, que apuntó en 2019 a su hijo Arseny a la Barça Academy de Moscú, se ha declarado recientemente antimadridista, en la previa del partido entre el Real Madrid y el Kairat Almaty, último club en el que jugó. "Espero que gane el Kairat. Cada derrota del Real Madrid es como un bálsamo para mi corazón", explicó en una entrevista a EFE.

Arshavin, que trabaja actualmente como comentarista de televisión, no pudo cumplir su sueño de jugar en el Barça, a pesar de que estuvo cerca. En 2008, los azulgranas ofrecieron 15 millones de euros al Zenit, pero los rusos rechazaron la oferta y lo vendieron posteriormente al Arsenal, donde permaneció hasta 2013 antes de regresar a San Petersburgo.