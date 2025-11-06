La provocación de la afición del Athletic al Barça en Newcastle

Derrota en el césped, fiesta en la grada. Puede parece triste, pero así fue como vivió la afición del Athletic Club una nueva derrota en Europa de los de Ernesto Valverde, la tercera de la temporada, esta vez cayendo con claridad ante el Newcastle (2-0) en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League.

La noticia, como decíamos, no estuvo tanto en el juego de los leones como en la reacción de su hinchada. Mientras el conjunto rojiblanco veía cómo se escapaban tres puntos vitales para seguir soñando con los octavos, los casi 3.000 seguidores rojiblancos desplazados a St. James’ Park protagonizaron una escena tan curiosa como llamativa: celebrar los goles… del Brujas al Barça. Y es que parece que la afición de Bilbao sigue sin quitarse al conjunto azulgrana de la cabeza aunque hace meses que se cerró el 'culebrón Nico Williams'.

En pleno norte de Inglaterra, mientras los jugadores se retiraban al vestuario tras un partido gris, las gradas del histórico estadio de Newcastle se convirtieron en un pequeño San Mamés improvisado. Por protocolo UEFA, la afición visitante tuvo que permanecer en su zona varios minutos más tras el pitido final. En ese tiempo, el videomarcador del estadio mostraba imágenes del encuentro entre el Brujas y el FC Barcelona, que acabó con 3-3 y un inesperado empate para los de Hansi Flick, inmersos en lo que ya es una pequeña crisis de juego.

Cada vez que el conjunto belga perforaba la portería azulgrana, los del Athletic estallaron en las gradas, coreando los tantos con gritos, cánticos y aplausos irónicos. El gesto, captado por las cámaras y difundido por varios medios como 'El Correo', dejó claro que la rivalidad con el conjunto culé sigue muy viva entre un sector de la afición bilbaína.

Mientras Valverde sigue sin dar con la tecla en un flojo inicio de temporada de los leones, sus aficionados encontraron consuelo en el tropiezo azulgrana en Bélgica. Ironías del fútbol: el Athletic no marcó en Inglaterra, pero sus seguidores celebraron como si lo hubieran hecho.