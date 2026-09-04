El protocolo de seguridad para el Barça-Feyenoord, declarado de alto riesgo

El FC Barcelona ha puesto en marcha un exhaustivo dispositivo de seguridad y control para el estreno en la fase de grupos de la UEFA Champions League, en el que se enfrentará al Feyenoord neerlandés el próximo miércoles 9 de septiembre a las 18:45 horas.

Al tratarse de un compromiso calificado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, la entidad barcelonista aplicará un riguroso protocolo de contención que busca preservar la integridad de los asistentes y garantizar un ambiente pacífico en las gradas del Spotify Camp Nou.

Entradas nominales

Las medidas adoptadas imponen un fuerte blindaje en el sistema de boletaje. Todas las entradas emitidas serán estrictamente nominales y la comercialización en taquilla quedará suspendida. Además, el club ha restringido la venta a través de touroperadores y ha reservado el canal prioritario a sus socios y socias, quienes deberán aceptar un compromiso expreso de no ceder ni revender sus localidades a simpatizantes del equipo holandés.

Una vez efectuada la compra y nominado el boleto —proceso que debe completarse como mínimo 24 horas antes del choque—, no se permitirá cambio alguno de titularidad ni transferencia. De detectarse irregularidades o intentos de venta fraudulenta, el FC Barcelona elevará el expediente a su Comisión de Disciplina para sancionar a los responsables.

Control

Por otra parte, la presencia de la hinchada visitante estará férreamente delimitada. Los aficionados del Feyenoord solo podrán acceder al feudo barcelonista mediante las entradas gestionadas directamente por su propio club y deberán ingresar obligatoriamente por el Acceso L. Dentro de los sectores destinados al público local se prohibirá exhibir vestimenta, banderas o simbología identificativa del conjunto neerlandés; de lo contrario, la seguridad del estadio procederá a la retirada de los elementos o a la expulsión de los implicados.

Protocolo con los Mossos y Guardia Urbana

El plan operativo —que replica la operativa de éxito desplegada la pasada campaña frente a rivales como el Eintracht de Fráncfort o el Newcastle— contempla un despliegue coordinado con los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana. Los agentes y el personal del club supervisarán los alrededores del recinto para neutralizar la reventa y frenar el desplazamiento de seguidores visitantes desprovistos de localidad.

Ante este escenario, la directiva azulgrana desaconseja el viaje a Barcelona a los hinchas rivales sin entrada e insta a toda la afición culé a acudir al estadio con holgura de tiempo y provista de su documento oficial de identidad.