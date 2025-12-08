El protocolo de seguridad del Barça contra el Eintracht: partido de alto riesgo

El FC Barcelona se está preparando para evitar que se repita, nuevamente, un episodio dantesco como el de 2022 contra el Eintracht de Frankfurt. Los blaugranas reciben a los alemanes este martes (21:00 horas) en el Spotify Camp Nou y lo ha calificado de alto riesgo. De este modo, implementará también medidas de control en la venta de entradas, especialmente en lo que respecta a la venta de localidades y presencia en el Estadi de asistentes del equipo rival fuera del espacio destinado a su afición.

De hecho, la entidad catalana no venderá entradas a la afición rival fuera del área destinada a ellos, que es del 5% de la capacidad del Spotify Camp Nou. Es por ello que el FC Barcelona está realizando una minuciosa investigación para aquellos que planean revender su entrada: se han detectado 353 socios y ocho abonados del Barça cuyos comportamientos tienen indicios de reventa. En caso de que la trazabilidad de la compra y destino final de entradas revele una actuación fraudulenta, este hecho se elevará a la Comisión de Disciplina para que adopte las medidas correspondientes a las personas responsables.

Por este motivo, se hace un llamamiento a toda la afición del Eintracht Frankfurt que no dispongan de entrada, para que eviten desplazarse hasta el Spotify Camp Nou, ya que no habrá puntos de venta de entradas. Únicamente podrá acceder al Estadi quien disponga de una entrada gestionada por su club en la zona reservada para la afición visitante.

Las medidas que se han establecido y que forman parte del protocolo habitual para partidos declarados de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia son las siguientes:

Las entradas son nominales .

. No se podrán realizar actividades de afición contraria en la zona de afición local.

de afición contraria en la zona de afición local. Se ha bloqueado la venta en el país de origen de la afición contraria por IPs y a tarjetas bancarias del país.

de la afición contraria por IPs y a tarjetas bancarias del país. Comunicación en la web durante el período de venta con un mensaje donde se indica que la venta es únicamente para los socios y socias del FC Barcelona.

del FC Barcelona. Prohibición de lucir vestimenta o ropa identificadora del equipo rival del FC Barcelona, a excepción de la zona reservada a la afición contraria.

o ropa identificadora del equipo rival del FC Barcelona, a excepción de la zona reservada a la afición contraria. Disponer de documentos de identificación oficiales para acceder al Estadio (entrada y pasaporte o documento de identificación) para ser mostrados en caso de requerimiento.

para acceder al Estadio (entrada y pasaporte o documento de identificación) para ser mostrados en caso de requerimiento. Habilitar el acceso K , exclusivo para la afición visitante.

, exclusivo para la afición visitante. No hay venta de entradas en las taquillas del Spotify Camp Nou.

del Spotify Camp Nou. Los touroperadores tienen la venta de entradas limitada.

Desde el Club también se hace un llamamiento al público asistente al partido para que venga con tiempo suficiente y con toda la documentación preparada para enseñarla a petición de cualquier miembro del Club o de seguridad en las entradas. Cabe destacar también aquellas medidas de seguridad reforzadas debido a la excepcionalidad de este partido: