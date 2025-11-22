Los protagonistas hablan: las declaraciones de los jugadores en el debut con victoria en el Spotify Camp Nou

Para Joan Garcia, Gerard Martin y Pau Cubarsí, la noche en el Spotify Camp Nou fue mucho más que un partido. Ninguno de los tres había jugado antes en este estadio y todos ellos firmaron una gran actuación ante su afición. Dos de ellos, Gerard y Cubarsí, lo habían vivido desde pequeños en la grada con sus familias, soñando con pisar ese césped algún día. El de Sallent, que llegó este verano procedente del Espanyol, también se estrenaba. De hecho, no llegó a jugar ningun partido en Montjuïc. Los tres vivieron un debut que difícilmente olvidarán.

Estreno en el Camp Nou con portería a cero

El guardameta, protagonista por dejar la portería a cero, quiso expresar lo arropado que se ha sentido desde su llegada. Lo resumió con una frase que define bien su momento personal y eufórico por dejar la portería a cero. “He notado mucho el cariño durante todo este tiempo, esta afición es brutal y estoy muy contento de estar presente hoy aquí en un día histórico". También destacó la mejora defensiva del equipo y explicó lo importante que era para ellos recuperar solidez. “Llevábamos tiempo buscando la portería a cero, no queríamos encajar tantos goles. Estamos contentos, pero tampoco nos confiamos porque cada partido es distinto y hay que seguir trabajando.”

Gerard Martín, que firmó un partidazo como central zurdo en su primera noche en el Spotify Camp Nou, desveló que ya llevaba varios partidos entrenando en esa posición. “Ya llevaba unas semanas entrenando ahí y me he sentido muy cómodo. Y qué mejor manera de hacerlo que en el estreno en el Camp Nou". Además, celebró el progreso del equipo en los detalles que más ha penalizado al equipo de Flick esta temporada. “Esté en un lado o en otro, tengo que estar en tensión para que no me cojan la espalda. Estamos mejorando mucho en esto, era una asignatura pendiente y la estamos mejorando.”

"¡Estar aquí hoy es brutal!"

La parte más emotiva para él llegó al recordar sus visitas de niño al estadio, cuando aún veía a sus ídolos desde la distancia. “Mi madre, antes del partido, me ha pasado fotos de cuando era pequeño y venía a animar al equipo. Estar hoy aquí es brutal después de tanto tiempo.”

Quien también vivió una noche mágica y estuvo muy acertado es Pau Cubarsí, un jugador que creció soñando con este momento y que por fin pudo hacerlo realidad. Nada más terminar el partido explicó que "estar aquí hoy es una sensacion unica y espectacular. El equipo ha salido con mucha energia y ganas.” Además, compartió el significado de lo que fue para él volver al Camp Nou. “Habia venido varias veces como aficionado cuando eramos infantiles y alevines. Estoy super contento de lo que ha pasado y de ver a mi familia en la grada. En casa todo es mejor".