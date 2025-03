Los pros y contras del fichaje de Neymar Jr.

El simple hecho de plantearse el aún hipotético fichaje de Neymar Jr. crea un intenso debate en el barcelonismo. Después de su aventura fracasada en el Al-Hilal, marcada por la lesión de cruzados en la rodilla izquierda, el crack transita en el Santos de forma pasajera. Su contrato expira el 30 de junio, cuando pasará a ser agente libre y el crack le atrae la idea de jugar de nuevo en Barcelona.

LOS PROS

1.- Motivación al máximo

Siempre que ha estado físicamente bien, Neymar ha mostrado un rendimiento extraordinario allí por donde ha pasado. Si volviera al Barça, lo haría con ganas y el depósito de la motivación a tope: el nuevo Spotify Camp Nou sería un escenario único para reivindicarse delante de todo el planeta y prepararse al máximo nivel durante todo un curso para afrontar el Mundial 2026, el último de su carrera.

2.- La pieza que le falta al Barça

El brasileño se ajusta al perfil de refuerzo que Deco está buscando para la delantera: un extremo que empiece las jugadas desde el lado izquierdo, pero, que, al mismo tiempo, tenga la calidad y el gol para ocupar la punta de ataque cuando sea necesario.

Neymar se complementaría a a la perfección con Robert Lewandowski y Lamine Yamal, formando uno de los mejores tridentes del planeta. Y, además, no reduciría las prestaciones de futbolistas como Dani Olmo, Raphinha (cuando juega por dentro) o Pedri.

3.- Más barato que Luis Díaz

El delantero colombiano del Liverpool encabeza la lista de Deco para reforzar la delantera. Esta operación, sin embargo, supone una inversión maciza, que el Barça, aún en proceso de reestructuración financiera, quizás no pueda afrontar.

El contrato del Guajiro expira en junio de 2027, por lo que será obligatorio entenderse con Fenway Sports Group Holding, propietario del club de Anfield, que son un muro negociador, como el Barça pudo comprobar en el fichaje de Philippe Coutinho.

Neymar, en cambio, negociaría como agente libre y dispuesto a ajustarse su ficha a la realidad actual del Barça y con un contrato corto o cortísimo.

4.- El factor Pini Zahavi

Pini Zahavi dinamitó la delantera de los sueños del Barça: la MSN, un trío 100% sudamericano que conformaban Messi, Suárez y Neymar. El superagente israelí fue contratado por el PSG para convencer al brasileño a salir del Camp Nou. Y lo logró en el fatídico verano de 2017, cuando el club parisino-qatarí depositó los 222 millones de su cláusula de rescisión. Por ello, cobró una suculenta comisión de 10,7 millones de euros.

La relación con la familia Neymar no terminó allí y Zahavi intermedió en el acuerdo del crack con el Al-Hilal, que supuso su desembarque en Arabia Saudita en 2023.

Ahora, por fin y ya tocaba, el israelí remaría a favor de los intereses blaugrana, por su amistad con Joan Laporta y porque es el agente de Hansi Flick y Robert Lewandowski.

5.- Impacto global

El Barça, mejor que nadie, ya sabe todo lo bueno que aporta la figura global de Neymar Jr. en ingresos y en posicionamiento de marca. Es un perfil mediático que le iría muy bien, de forma temporal, en esta fase de reconstrucción de la entidad, después de salir muy tocado financieramente de la pandemia y del adiós no-deseado y aún traumático de Leo Messi.

Una segunda etapa culé de Ney coincidiría con la inauguración del nuevo Spotify Camp Nou y ayudaría a multiplicar los ingresos, a pesar de que el estadio tendrá el aforo reducido en un primer momento.

Neymar Jr. celebra uno de sus goles con el Santos / EFE

LOS CONTRAS

1.- Dudas con su estado físico

Neymar aún sufre las consecuencias de la peor lesión de toda su carrera: la rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda, que también le afecto los meniscos y que lo mantuvo un año apartado de los terrenos de juego (entre octubre de 2023 y 2024).

Si anticipó cinco meses la rescisión de su contrato con el Al-Hilal fue porque no era capaz de coger el ritmo competitivo, lo que le llevó a enfrentarse con su técnico, el carismático portugués Jorge Jesus.

No hay que olvidar que el brasileño no logra tener una temporada entera sin un percance físico desde su etapa en el Barça. Si no triunfò en el PSG fue por este motivo. Algo siempre pasa con él.

2.- Vida desordenada

El ‘adulto Ney’, como le llaman ahora en Brasil con un cierto punto de ironía, sigue manteniendo el estilo de vida del ‘menino Ney’ que el barcelonismo bien conoce y que genera controversias. Compromisos publicitarios a mansalva, incursiones nocturnas, polémicas mediática y, más recientemente, una hija que concibió cuando su pareja estaba embarazada…

El regreso de Neymar implica comprar todo el paquete y no solo su calidad extraclase. O lo tomas o lo dejas.

3.- Un acto de nostalgia innecesario

Apostar por Neymar en 2025 es mirar hacia atrás cuando el Barça tiene un proyecto joven y de futuro que ilusiona.

El rol de futbolista veterano está ocupado en esta plantilla. Lo ejecuta a la perfección Lewandowski, que lleva unos registros realizadores impresionantes (34 goles y tres asistencias en 37 partidos oficiales), y que es un ejemplo para todos de profesionalidad y dedicación.

4.- Hansi Flick no contempla su fichaje

El técnico alemán ha levantado este Barça y, en un tiempo récord, le ha dado un sello propio con un fútbol ganador, que conecta con el vestuario, el palco y la grada. Cualquier movimiento de altas y bajas debe pasar obligatoriamente por el baremo del entrenador, que ya trabaja codo a codo con Deco en la planificación del próximo curso. Y que se sepa Flick no ha pedido la incorporación del brasileño ni está entre sus prioridades.

5.- Un riesgo para Lamine Yamal

En el verano de 2008, Pep Guardiola forzó el adiós de las ‘vacas sagradas’: Ronaldinho Gaucho, que había sacado el Barça del barro para hacerlo campeón de Europa, Deco y Eto’o (el camerunés solo se fue un año después al Inter de Milán).

El técnico de Santpedor, siguiendo una máxima del cruyffismo, quiso hacer borrón y cuenta nueva en el vestuario para crear un ambiente constructivo para Leo Messi, que estaba llamado a ser la estrella del futuro.

Ahora, en los despachos de la Ciutat Esportiva, deben plantearse si el paso fugaz de Neymar, y todos los vicios adquiridos a lo largo de su carrera, ayudarán o no a crecer a Lamine Yamal, que es quien está llamado a liderar deportivamente al Barça en la próxima década.