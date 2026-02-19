La revolucionaria propuesta de Víctor Font para el Palau Blaugrana: diseño, presupuesto y fechas clave

El tiempo apremia en la carrera electoral del FC Barcelona. Queda menos de un mes para las elecciones a la presidencia del club blaugrana y los aspirantes a relevar en el trono a Joan Laporta están exprimiendo al máximo el calendario para trasladar a los socios sus propuestas. Especialmente un Víctor Font que lleva muchísimo tiempo trabajando en un proyecto sólido tras finalizar en segunda posición en los comicios de 2021.

Si este miércoles presentó su estructura deportiva y en los próximos días detallará su plan social y la estrategia para reconciliar al Barça con Leo Messi, ‘Nosaltres’ anunció este jueves su revolucionaria propuesta para la construcción del nuevo Palau Blaugrana. En un acto celebrado en el Cinesa Diagonal, Víctor Font explicó todas las particulares del que pretende ser "el mejor pabellón de Europa" al lado de Alex Barbany, exdirector de ingresos de la entidad culé y director comercial del Espai Barça.

Font exhibió un Nou Palau con 15.000 localidades fijas y un aforo que podría ampliarse en formato concierto, esto es, con público en pista. El presupuesto estimado sería de 380 millones de euros, "una cifra realista para un pabellón de elite mundial", y el Barça conservaría el 100% de los ingresos de abonos, 'ticketing' y 'hospitality' generados en días de partidos, "manteniendo plena autonomía para fijar una política de precios que será atractiva y accesible para los socios".

El Palau Blaugrana propuesto por 'Nosaltres', durante un partido / Gensler

Para poder hacer realidad el proyecto en caso de ganar las elecciones, 'Nosaltres' anunció un acuerdo con un operador norteamericano "que asumirá el financiamiento, la ejecución de la obra y la explotación de la infraestructura" de un diseño efectuado por Gensler, un estudio de arquitectura "referente" y con el Chase Center de San Francisco, casa de los Golden State Warriors, como obra más destacada en su currículum.

El calendario del nuevo Palau

Puesto que el Palau Blaugrana "se concibe como un motor del Espai Barça, con capacidad para acoger grandes eventos deportivos, musicales y corporativos", Font también tiene preparado un calendario muy definido para sacar adelante "una necesidad estructural después de años de inacción" que ha provocado "que las secciones arrastren un déficit anual de 40 millones de euros". En caso de que 'Nosaltres' gane los comicios, la tramitación empezará en 2026 y las obras finalizarán en 2030.

Así sería un concierto en el Palau Blaugrana de Víctor Font / Gensler

El equipo de Font tiene trabajada toda la cronología. En octubre de 2026 la Asamblea General de Compromisarios debería ratificar la propuesta; la redacción del proyecto básico se realizaría entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, mientras que la del plan ejecutivo entre mayo de 2027 y octubre del mismo año. Las obras empezarían en el primer trimestre de 2028 y la inauguración se realizaría dos años después, en 2030.