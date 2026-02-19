FC BARCELONA
La revolucionaria propuesta de Víctor Font para el Palau Blaugrana: diseño, presupuesto y fechas clave
'Nosaltres' presenta su proyecto para que el pabellón culé sea "el mejor de Europa"
El tiempo apremia en la carrera electoral del FC Barcelona. Queda menos de un mes para las elecciones a la presidencia del club blaugrana y los aspirantes a relevar en el trono a Joan Laporta están exprimiendo al máximo el calendario para trasladar a los socios sus propuestas. Especialmente un Víctor Font que lleva muchísimo tiempo trabajando en un proyecto sólido tras finalizar en segunda posición en los comicios de 2021.
Si este miércoles presentó su estructura deportiva y en los próximos días detallará su plan social y la estrategia para reconciliar al Barça con Leo Messi, ‘Nosaltres’ anunció este jueves su revolucionaria propuesta para la construcción del nuevo Palau Blaugrana. En un acto celebrado en el Cinesa Diagonal, Víctor Font explicó todas las particulares del que pretende ser "el mejor pabellón de Europa" al lado de Alex Barbany, exdirector de ingresos de la entidad culé y director comercial del Espai Barça.
Font exhibió un Nou Palau con 15.000 localidades fijas y un aforo que podría ampliarse en formato concierto, esto es, con público en pista. El presupuesto estimado sería de 380 millones de euros, "una cifra realista para un pabellón de elite mundial", y el Barça conservaría el 100% de los ingresos de abonos, 'ticketing' y 'hospitality' generados en días de partidos, "manteniendo plena autonomía para fijar una política de precios que será atractiva y accesible para los socios".
Para poder hacer realidad el proyecto en caso de ganar las elecciones, 'Nosaltres' anunció un acuerdo con un operador norteamericano "que asumirá el financiamiento, la ejecución de la obra y la explotación de la infraestructura" de un diseño efectuado por Gensler, un estudio de arquitectura "referente" y con el Chase Center de San Francisco, casa de los Golden State Warriors, como obra más destacada en su currículum.
El calendario del nuevo Palau
Puesto que el Palau Blaugrana "se concibe como un motor del Espai Barça, con capacidad para acoger grandes eventos deportivos, musicales y corporativos", Font también tiene preparado un calendario muy definido para sacar adelante "una necesidad estructural después de años de inacción" que ha provocado "que las secciones arrastren un déficit anual de 40 millones de euros". En caso de que 'Nosaltres' gane los comicios, la tramitación empezará en 2026 y las obras finalizarán en 2030.
El equipo de Font tiene trabajada toda la cronología. En octubre de 2026 la Asamblea General de Compromisarios debería ratificar la propuesta; la redacción del proyecto básico se realizaría entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, mientras que la del plan ejecutivo entre mayo de 2027 y octubre del mismo año. Las obras empezarían en el primer trimestre de 2028 y la inauguración se realizaría dos años después, en 2030.
- Maldini se lleva las manos a la cabeza: 'Si lo de Prestianni no hubiera ocurrido, el Real Madrid..."
- Un experto en lectura de labios revela qué le dijo Vinicius a Prestianni
- Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1
- El United responde al Barça sobre el precio de Rashford
- Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos, el tridente de Víctor Font para la dirección deportiva del Barça
- Lío en el United por el precio de venta de Rashford al Barça
- Tensión total en el túnel de vestuarios de Da Luz: ¡Llegaron a las manos!
- Confirmado: Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, sancionado con siete partidos en LaLiga