FC BARCELONA
La propuesta económica de Laporta para sacar algo de rédito de la selección
El presidente del club blaugrana cree que el sistema es muy mejorable
El presidente del Barça, Joan Laporta, habló de las últimas polémicas por la cesión de los jugadores a los selecciones y deslizó una opción que debería ponerse en práctica para que los clubs españoles salieran algo beneficiados de esta sangría física a los jugadores: "Los clubs que llevamos jugadores a la selección española es porque se está haciendo un buen trabajo en el fútbol base y lo que no puede ser es que la inversión en el fútbol base impacte en el 'fair-play' de los equipos. Es algo incongruente. No es cuestión de cobrar".
Laporta añadió que "estamos nutriendo a la selección con nuestros futbolistas y es algo lógico, pero la inversión no debería contabilizar en el fair-play. Eso ya pasa en la UEFA, pero aquí no y es una cosa que se debería estudiar", señaló en 'RAC-1'.
El presidente blaugrana no quiso hablar de calendarios: "Lo único que me preocupa es que ni haya lesionados y que las selecciones dosifiquen y cuiden a nuestros futbolistas. Y que haya normalidad. Lamine ha tenido que volver a casa porque está lesionado y estamos acostumbrados a que haya mucho ruido. Estas cosas pasan con jugadores de otro equipo y nadie dice nada. Nosotros seguimos en la lucha".
