La propuesta económica de Laporta para sacar algo de rédito de la selección

El presidente del Barça, Joan Laporta, habló de las últimas polémicas por la cesión de los jugadores a los selecciones y deslizó una opción que debería ponerse en práctica para que los clubs españoles salieran algo beneficiados de esta sangría física a los jugadores: "Los clubs que llevamos jugadores a la selección española es porque se está haciendo un buen trabajo en el fútbol base y lo que no puede ser es que la inversión en el fútbol base impacte en el 'fair-play' de los equipos. Es algo incongruente. No es cuestión de cobrar".

Laporta añadió que "estamos nutriendo a la selección con nuestros futbolistas y es algo lógico, pero la inversión no debería contabilizar en el fair-play. Eso ya pasa en la UEFA, pero aquí no y es una cosa que se debería estudiar", señaló en 'RAC-1'.

El presidente blaugrana no quiso hablar de calendarios: "Lo único que me preocupa es que ni haya lesionados y que las selecciones dosifiquen y cuiden a nuestros futbolistas. Y que haya normalidad. Lamine ha tenido que volver a casa porque está lesionado y estamos acostumbrados a que haya mucho ruido. Estas cosas pasan con jugadores de otro equipo y nadie dice nada. Nosotros seguimos en la lucha".