La propuesta de una aficionada del Barça a Laporta de cara a las elecciones: "Soy madurita pero cotizada"

El estreno de Joan Laporta en su candidatura para convertirse en el próximo presidente del FC Barcelona despertó una enorme expectación en la sede, ubicada en el número 173 de la calle Provença de Barcelona, entre Muntaner y Aribau, en pleno Eixample.

Fiel a su estilo, Laporta alzó la voz contra los arbitrajes: "Hay gente que no quiere que ganemos la Liga. Pero estoy seguro de que la ganaremos... Será una Liga contra todo y contra todos".

Después de pasar toda la tarde trabajando en las oficinas de la sede, Laporta salió y se topó con una seguidora del Barça que le sugirió renovar la fachada. "Joan, esto tendría que estar iluminado", lo que contestó el expresidente del FC Barcelona: "¿Si? Esta recomendación dísela a la jefa de campaña".

En ese instante, la seguidora del Barça explicó el motivo por el que se quejaba: "Esto lo pido porque por la noche tiene iluminación por la parte de dentro, porque antes, cuando eran otras oficinas estaba iluminado".

La fachada de la sede de Joan Laporta / X

Laporta no dudó en cuestionar: "¿Cómo si pusieramos una luz desde dentro?". La fan del conjunto blaugrana expresó que "sí, porque así se ve por la noche. ¡Gabi (jefe de prensa de Laporta) a ver si haces el favor!".

Tras examinar detenidamente el cartel, el candidato a la presidencia finalmente confesó: "Buen tema, eh. ¿Eres diseñadora?". Al momento, ella manifestó: "Hombre yo soy madurita pero cotizada". Un comentario que generó risas entre los presentes.

También, Laporta se interesó en qué piso vivía, lo que ella respondió: "Arriba de todo, en el sexto. Yo paso por aquí y mucha gente me dice: 'No me había dado cuenta que aquí estaba la sede de Laporta'. Sin embargo, si ven tu foto iluminada eso se recuerda".

Por esta razón, sentenció: "Dile a tu jefe de campaña que se espabile".