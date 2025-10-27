El propietario del United veta el fichaje de Lewandowski si sale del Barça

Robert Lewandowski acaba contrato a finales de temporada con el Barça y todo indica que no renovará por lo que saldría libre a partir del 30 de junio. Su situación ha despertado interés de varios equipos europeos ya que al polaco le gustaría quedarse un año más al máximo nivel antes de emprender una última aventura en una liga menor. El Manchester United era uno de los equipos que había preguntado por el delantero, pero el club inglés ha desestimado totalmente abrir una negociación y descartaría la opción del goleador blaugrana por decisión del propietario del club, Sir Jim Ratcliffe.

Según explica 'The Mirror', Amorim estaba estudiando la posibilidad de incorporar a Lewandowski por una temporada ya que es un delantero que siempre le ha gustado. Consideraba que aún podía dar rendimiento y, además, podía ayudar en la formación de los jóvenes delanteros que tiene el United en plantilla. El portugués habría sondeado la opción y lo expuso al club como una posibilidad interesante de cara a junio.

El propietario del Manchester United ha cerrado absolutamente la puerta a la operación, ya que no desea firmar más jugadores que estén en la etapa final de su carrera. Considera que se cometió un error al repescar a Cristiano Ronaldo tras su salida de la Juventus, al igual que sucedió con Cavani, que rindió muy poco en el United. El dueño del United ha invertido mucho dinero en renovar la delantera con fichajes como el de Sesko, Cunha o Mbeumo y tiene claro que el perfil debe ser el de jugadores con proyección.

Además, el United está intentando rebajar su masa salarial de forma paulatina y no desea incorporar a futbolistas que han sido estrellas y que perciben salarios astronómicos como el caso de Casemiro. Lewandowski es un perfil de jugador que no interesa estratégicamente en estos momentos al club de Manchester a pesar de que, deportivamente, tienen fútbol por delante.

La prioridad de Lewandowski es seguir en el Barça un año más aunque sea rebajándose la ficha y adoptando un rol más secundario, aunque las lesiones de este inicio de temporada hacen ya más complicada esta opción. El Barça no decidirá nada hasta finales de curso, por lo que el entorno del futbolista está sondeando el mercado para encontrar alternativas. El United podía ser una opción que ha caído y tanto Milan como Juventus sí que mantienen su interés.