"Muy pronto se sabrá la decisión de Lewandowski"

El presidente electo del Barça, Joan Laporta, dejó muy claro que trabajará para atar la continuidad de Robert Lewandowski en el equipo blaugrana. El club podría ofrecerle la renovación por un año y en Polonia le ven en el Barça el próximo año. " Esta decisión se tomará en breve . Creo que en abril se aclarará y formalizará su futuro. En mi opinión, habrá una extensión de contrato de un año . En primer lugar, porque Robert lo desea, y suponemos que la otra parte, Joan Laporta, Deco, también lo desea", aseguró el periodista Tomasz Włodarczyk, cercano al entorno del jugador.

Włodarczyk añadió que "los Lewandowski se sienten muy bien en España. Hay asuntos personales importantes, y el dinero probablemente no juega un papel fundamental aquí. Lewandowski está definitivamente más cerca de quedarse en el Barcelona hoy en día".

El comunicador polaco tiene claro que Lewandowski desea tranquilidad: "Hay algo más importante que los aficionados probablemente olvidan o no priorizan. (...) Está la vida, la gran idea de la familia, de los hijos empezando el colegio en Barcelona. Ahora bien, ¿se iría un año con toda su familia, cambiando de aires, por, no sé, dos, tres, cinco millones de euros? Arabia Saudí es un tema muy, muy frío en estos días. Mudarse al extranjero implicaría una logística increíble".